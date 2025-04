Microsoft gaat generatieve AI verwerken in Microsoft 365-kantoortoepassingen

Microsoft gaat door GPT4 aangedreven AI verwerken in zijn Microsoft 365-applicaties. De apps kunnen door de AI gegenereerde e-mails, documenten, presentaties, en meer produceren. Ook komt er een zakelijke tegenhanger van Bing Chat, genaamd Business Chat.

Microsoft geeft voorbeelden van wat de AI, genaamd Microsoft 365 Copilot, in zijn verschillende apps kan. In Word kan het schrijven, bewerken en samenvatten. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld vragen of de Copilot een tekst wil schrijven op basis van data uit andere MS365-apps. Ook kan hij teksten voorzien van een andere toon.

In Excel kan het bijvoorbeeld correlaties aanwijzen, formules voorstellen, visualisaties van data maken en projecties maken. In PowerPoint kan het presentaties maken, inkorten en aanpassen. In Outlook worden meerdere e-mails samengevat en nieuwe e-mails opgesteld. Teams wordt aangevuld met samenvattingen van vergaderingen en vragen beantwoorden over gesprekken die gevoerd zijn. Microsoft geeft meer voorbeelden van de voorgestelde toepassingen in zijn blogpost. De presentatie ervan vond plaats tijdens Microsofts The Future of Work With AI-presentatie.

Business Chat wordt gepresenteerd als een overkoepelende assistent. Deze kan samenvattingen maken op basis van data uit meerdere MS365-apps, maar ook vragen beantwoorden over aankomende milestones, risico's in projecten identificeren en daar oplossingen voor suggereren. Tot slot kunnen leidinggevenden in Microsoft Viva, een soort communicatieplatform voor werken op afstand, posts maken met behulp van de AI. Die 'rust leiders uit met inzichtelijke conversatiestarters op basis van sentimenten en trending topics in werkplekgemeenschappen en conversaties'. De Copilot kan hier suggesties geven om posts van leidinggevenden 'persoonlijker' te maken.

Microsoft 365 Copilot wordt momenteel getest bij 20 klanten, waarvan acht horen bij de Fortune 500, de grootste bedrijven van de VS. 'In de komende maanden' moeten Copilot en Business Chat naar meer klanten komen, maar meer over de release laat Microsoft nog niet los. Ook over de prijs geeft het geen verdere informatie. Microsoft heeft ook wat het een microsite noemt, opgezet voor dit nieuws. Het nieuws volgt kort op dezelfde aankondiging van Google, die dergelijke functies gaat verwerken in Google Docs en Gmail.