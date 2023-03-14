Google brengt eerste generatieve AI-functies uit voor testers van Gmail en Docs

Google brengt zijn eerste generatieve AI-functies uit voor Docs en Gmail. Met de generatieve AI kunnen gebruikers Docs volgens Google bijvoorbeeld vragen een vacaturetekst te schrijven, of uitnodigingen voor een kinderfeestje. De AI-functies zijn vooralsnog alleen voor testers.

De Docs- en Gmail-functie moet gebruikers helpen met het schrijven van bepaalde teksten. In een 'Help me write'-tekstvak kunnen gebruikers aangeven wat voor soort tekst ze willen maken, zoals een vacaturetekst voor een bepaalde functie. Googles generatieve AI schrijft dan die tekst, inclusief verwachte verantwoordelijkheden, kwalificaties en een beschrijving van de functie. Bepaalde tekstvakken, zoals de bedrijfsnaam, kunnen dan door de gebruiker worden ingevuld.

De tweede functie heet rewrite en laat gebruikers een tekst schrijven, waarna Googles generatieve AI deze kan herschrijven om de tekst bijvoorbeeld formeler over te laten komen. Speelser kan ook, met de 'I'm feeling lucky'-optie. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen de tekst korter of juist langer te maken, of deze op basis van bulletpoints door Googles AI te laten herschrijven.

Google zegt dat AI de creativiteit en vindingrijkheid van mensen niet kan vervangen en zegt daarom dat de gebruiker altijd in controle blijft over de tekst. De gebruiker kan de tekst dan ook altijd verwijderen of aanpassen. Het bedrijf zegt dat deze functies 'nog maar het begin zijn' en wil generatieve AI verwerken in Slides, Sheets, Meet en Chat. Het bedrijf spreekt bijvoorbeeld over AI die aantekeningen maakt van een Meets-vergadering, hier in Slides een presentatie van maakt en deze presentatie weer voorziet van zelfgemaakte afbeeldingen.

Het bedrijf zegt generatieve AI langzaam, gecontroleerd en op basis van gebruikersfeedback te willen uitrollen. Daarom zijn de vandaag aangekondigde Docs- en Gmail-functies vooralsnog alleen beschikbaar voor 'vertrouwde testers' in de Verenigde Staten. Voor deze gebruikers moeten de functies deze maand beschikbaar komen. Daarna krijgen andere gebruikers de AI-functies pas, al is het niet duidelijk wanneer dit zou zijn.

Generatieve AI is kunstmatige intelligentie die op basis van de input van de gebruiker, tekst, afbeeldingen of andere content maakt. Sinds OpenAI het ChatGPT-model eind vorig jaar uitbracht, is deze vorm van AI in een stroomversnelling geraakt. Google wil volgens een Bloomberg-bron dat zijn grootste producten zo snel mogelijk generatieve AI krijgen. Daarnaast heeft het bedrijf dinsdag api's uitgebracht die ontwikkelaars kunnen gebruiken om te experimenteren met generatieve AI.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 14-03-2023 15:54 18

14-03-2023 • 15:54

18

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Reacties (18)

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Peppershade 14 maart 2023 16:08
Ik hoop dat ze met een AI-opruimfunctie komen, zou fijn zijn als ik op een makkelijke manier oude nieuwsbrieven en andere onzin kan verwijderen.
Slapabeardon @Peppershade14 maart 2023 17:01
Toevallig heeft Tom Scott deze functie ook nodig, zeer informatief filmpje overigens!:
https://www.youtube.com/watch?v=jPhJbKBuNnA
Janusch @Peppershade14 maart 2023 17:31
Daar was eerder een partij voor: unroll.me

Maar door EU regelgeving bieden ze geen support meer voor EU landen helaas.
D.Elfrink 14 maart 2023 15:57
Is het mogelijk om mijzelf aan te melden als tester hiervoor?
Peppershade @D.Elfrink14 maart 2023 16:10
Daarom zijn de vandaag aangekondigde Docs- en Gmail-functies vooralsnog alleen beschikbaar voor 'vertrouwde testers' in de Verenigde Staten.
Ik denk dat je het voorlopig nog even zal moeten afwachten
StackMySwitchUp @Peppershade14 maart 2023 16:40
Ben je geen vertrouwde tester' als je gmail beta nog hebt getest? :+
D.Elfrink @Peppershade14 maart 2023 16:24
Jammer!
TIGER79 @D.Elfrink15 maart 2023 11:18
heb je deze vraag al aan ChatGPT gesteld ? :P
WORPspeed 14 maart 2023 16:09
Als dit lokaal on-device zou werken (zonder internet, zonder dat Google servers de info krijgen) dan zou die summary functie wel handig zijn in grote groepschats

Voor persoonlijke emails/bedankjes/etc vind ik het erg onpersoonlijk.
Asitis @WORPspeed14 maart 2023 16:39
Gaat niet snel on-device-only werken, want de CPU power die er nodig is om dit soort modellen te draaien zouden je batterij vrij snel leeg trekken denk ik.
telenut 14 maart 2023 18:11
kunnen ze die AI niet in hun assistent stoppen? Daar lijkt het me pas echt nuttig!
Verwijderd @telenut14 maart 2023 18:39
Dat wouden een paar Google onderzoekers in 2020 of 2021 doen met het LaMDA model, maar hun werden gestopt door hun leidinggevenden omdat het niet volgens hun eisen was.
Jan1340 @Verwijderd17 maart 2023 00:01
Ik heb ChatGPT even gevraagd om een correctie. ;-p

"Dit wilden een paar Google-onderzoekers in 2020 of 2021 doen met behulp van het LaMDA-model, maar zij werden gestopt door hun leidinggevenden omdat het niet voldeed aan hun eisen."

Hierbij zijn de volgende correcties doorgevoerd:

"wouden" is veranderd naar "wilden", omdat "wouden" geen correct Nederlands is.
"Google onderzoekers" is veranderd naar "Google-onderzoekers", omdat dit als één woord wordt geschreven in het Nederlands.
"hun" is veranderd naar "hun leidinggevenden" en later naar "hun eisen" omdat het niet duidelijk is wie of wat er bedoeld wordt met "hun".
"gestopt" is veranderd naar "gestopt werden" omdat het hier gaat om een passieve zin.
"niet volgens hun eisen" is veranderd naar "niet voldeed aan hun eisen", omdat "volgens hun eisen" geen correcte Nederlandse uitdrukking is.
Dnnk 14 maart 2023 19:03
"Google zegt dat AI de creativiteit en vindingrijkheid van mensen niet kan vervangen en zegt daarom dat de gebruiker altijd in controle blijft over de tekst."

Dit is de belangrijkste zin van de hele tekst. Zolang bedrijven deze doelstelling overnemen gaan we een mooie tijd tegemoet wat betreft verbeteringen op het gebied van productiviteit en werkplezier. Zodra bedrijven de doelstellingen gaan veranderen naar het vervangen van zaken waar mensen voldoening uit kunnen halen gaan we een nare tijd tegemoet met veel weerstand.
Verwijderd 14 maart 2023 15:57
Protonmail, aan te raden wanneer je geen zooi wilt, maar gewoon mail :)
LurkZ @Verwijderd14 maart 2023 23:41
Totdat je iemand mailt zonder Proton account.
Verwijderd @LurkZ15 maart 2023 07:31
En dan wat?
Dark Angel 58 15 maart 2023 09:32
Ik weet niet of wel verstandig is om AI in Gmail of webmail te gebruiken, want ze kunnen waarschijnlijk ook geautomatiseerd spam sturen.

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