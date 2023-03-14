Google brengt eerste generatieve AI-functies uit voor testers van Gmail en Docs

Google brengt zijn eerste generatieve AI-functies uit voor Docs en Gmail. Met de generatieve AI kunnen gebruikers Docs volgens Google bijvoorbeeld vragen een vacaturetekst te schrijven, of uitnodigingen voor een kinderfeestje. De AI-functies zijn vooralsnog alleen voor testers.

De Docs- en Gmail-functie moet gebruikers helpen met het schrijven van bepaalde teksten. In een 'Help me write'-tekstvak kunnen gebruikers aangeven wat voor soort tekst ze willen maken, zoals een vacaturetekst voor een bepaalde functie. Googles generatieve AI schrijft dan die tekst, inclusief verwachte verantwoordelijkheden, kwalificaties en een beschrijving van de functie. Bepaalde tekstvakken, zoals de bedrijfsnaam, kunnen dan door de gebruiker worden ingevuld.

De tweede functie heet rewrite en laat gebruikers een tekst schrijven, waarna Googles generatieve AI deze kan herschrijven om de tekst bijvoorbeeld formeler over te laten komen. Speelser kan ook, met de 'I'm feeling lucky'-optie. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen de tekst korter of juist langer te maken, of deze op basis van bulletpoints door Googles AI te laten herschrijven.

Google zegt dat AI de creativiteit en vindingrijkheid van mensen niet kan vervangen en zegt daarom dat de gebruiker altijd in controle blijft over de tekst. De gebruiker kan de tekst dan ook altijd verwijderen of aanpassen. Het bedrijf zegt dat deze functies 'nog maar het begin zijn' en wil generatieve AI verwerken in Slides, Sheets, Meet en Chat. Het bedrijf spreekt bijvoorbeeld over AI die aantekeningen maakt van een Meets-vergadering, hier in Slides een presentatie van maakt en deze presentatie weer voorziet van zelfgemaakte afbeeldingen.

Het bedrijf zegt generatieve AI langzaam, gecontroleerd en op basis van gebruikersfeedback te willen uitrollen. Daarom zijn de vandaag aangekondigde Docs- en Gmail-functies vooralsnog alleen beschikbaar voor 'vertrouwde testers' in de Verenigde Staten. Voor deze gebruikers moeten de functies deze maand beschikbaar komen. Daarna krijgen andere gebruikers de AI-functies pas, al is het niet duidelijk wanneer dit zou zijn.

Generatieve AI is kunstmatige intelligentie die op basis van de input van de gebruiker, tekst, afbeeldingen of andere content maakt. Sinds OpenAI het ChatGPT-model eind vorig jaar uitbracht, is deze vorm van AI in een stroomversnelling geraakt. Google wil volgens een Bloomberg-bron dat zijn grootste producten zo snel mogelijk generatieve AI krijgen. Daarnaast heeft het bedrijf dinsdag api's uitgebracht die ontwikkelaars kunnen gebruiken om te experimenteren met generatieve AI.