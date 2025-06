Alibaba werkt aan AI-tool om te concurreren met ChatGPT

Chinese techgigant Alibaba werkt aan een AI-tool om te concurreren met ChatGPT. Dat maakte het bedrijf deze week bekend. De tool van Alibaba wordt momenteel getest door medewerkers. Het is niet bekend wanneer de ChatGPT-concurrent van het bedrijf officieel moet uitkomen.

Alibaba schrijft in een statement dat het bedrijf momenteel werkt aan een AI-bot als antwoord op ChatGPT, schrijven onder meer CNBC en persbureau Reuters. Het bedrijf deelt daarnaast nog weinig concrete details. Alibaba claimt wel dat het al sinds 2017 werkt aan generatieve AI en ook al langer werkt met grote AI-taalmodellen. Het bedrijf doet momenteel naar eigen zeggen interne tests met zijn ChatGPT-concurrent.

Het is echter niet bekend wanneer de AI-tool van de Chinese techgigant precies moet verschijnen. Alibaba meldt ook niet hoe het zijn tool wil gebruiken. Het bedrijf is vooral bekend van zijn onlinewinkelplatforms als Aliexpress, naast zijn werkzaamheden in cloudcomputing.

Alibaba schaart zich hiermee achter verschillende andere grote techbedrijven. Meerdere techgiganten werken aan een antwoord op OpenAI's ChatGPT, een AI-chatbot waarmee gebruikers volledige gesprekken kunnen voeren en die in staat is om vervolgvragen te beantwoorden. Google werkt bijvoorbeeld aan Bard, een ChatGPT-concurrent voor zijn zoekmachine die is gebaseerd op het LaMDA-model. Microsoft investeerde op zijn beurt miljarden in OpenAI en kondigde deze week aan dat het het ChatGPT-achtige AI-model van het bedrijf gaat integreren in Bing en Edge.