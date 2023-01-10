'Microsoft wil 10 miljard dollar betalen voor 49 procent van ChatGPT-maker'

Microsoft zou 10 miljard dollar willen investeren in ChatGPT-maker OpenAI en zou 49 procent van diens aandelen willen. De investering zou gepaard gaan met andere investeerders, die samen eveneens 49 procent van OpenAI in handen zouden krijgen.

OpenAI en Microsoft zijn volgens Semafor-bronnen de afgelopen weken in gesprek geweest over de investering, waarbij Microsoft 75 procent van OpenAI's winst zou krijgen tot het bedrijf zijn investering terug heeft verdiend. Daarna zou Microsoft 49 procent van OpenAI in handen hebben en andere investeerders 49 procent. Een non-profit zou dan de resterende 2 procent van OpenAI houden.

Met de investering zou OpenAI gewaardeerd worden op 29 miljard dollar. Eerder zeiden Wall Street Journal-bronnen al dat investeringsbedrijven Thrive Capital en Founders Fund interesse hadden in een deel van OpenAI, waarbij eveneens een waardering van 29 miljard dollar werd genoemd. Die krant schreef in oktober al dat Microsoft in gesprek was om een groter deel van OpenAI in handen te kunnen krijgen.

Microsoft en OpenAI zijn geen onbekenden van elkaar: in 2019 investeerde het bedrijf al een miljard dollar in OpenAI. Daarnaast zeiden The Information-bronnen onlangs dat Microsoft ChatGPT wil integreren in Word, PowerPoint, Outlook en Bing. Microsoft en OpenAI wilden niet reageren op de deal. OpenAI bracht in november een publieke versie uit van AI-gesprekstool ChatGPT.