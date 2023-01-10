'Microsoft wil 10 miljard dollar betalen voor 49 procent van ChatGPT-maker'

Microsoft zou 10 miljard dollar willen investeren in ChatGPT-maker OpenAI en zou 49 procent van diens aandelen willen. De investering zou gepaard gaan met andere investeerders, die samen eveneens 49 procent van OpenAI in handen zouden krijgen.

OpenAI en Microsoft zijn volgens Semafor-bronnen de afgelopen weken in gesprek geweest over de investering, waarbij Microsoft 75 procent van OpenAI's winst zou krijgen tot het bedrijf zijn investering terug heeft verdiend. Daarna zou Microsoft 49 procent van OpenAI in handen hebben en andere investeerders 49 procent. Een non-profit zou dan de resterende 2 procent van OpenAI houden.

Met de investering zou OpenAI gewaardeerd worden op 29 miljard dollar. Eerder zeiden Wall Street Journal-bronnen al dat investeringsbedrijven Thrive Capital en Founders Fund interesse hadden in een deel van OpenAI, waarbij eveneens een waardering van 29 miljard dollar werd genoemd. Die krant schreef in oktober al dat Microsoft in gesprek was om een groter deel van OpenAI in handen te kunnen krijgen.

Microsoft en OpenAI zijn geen onbekenden van elkaar: in 2019 investeerde het bedrijf al een miljard dollar in OpenAI. Daarnaast zeiden The Information-bronnen onlangs dat Microsoft ChatGPT wil integreren in Word, PowerPoint, Outlook en Bing. Microsoft en OpenAI wilden niet reageren op de deal. OpenAI bracht in november een publieke versie uit van AI-gesprekstool ChatGPT.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 10-01-2023 13:04 216

10-01-2023 • 13:04

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ETH0.1 10 januari 2023 13:30
Ik heb het chatGPT zelf even gevraagd:
Vraag: Kan microsoft 49% van de aandelen van openAI kopen voor 10 miljard dollar?

Antwoord: Ik kan geen informatie vinden over een deal waarbij Microsoft 49% van de aandelen van OpenAI zou kopen voor $10 miljard. Het is ook moeilijk om te zeggen of zo'n deal zou kunnen plaatsvinden zonder meer informatie over de huidige eigendomssituatie van OpenAI en de bedrijfsstructuur.

OpenAI is een privé-bedrijf en de eigendomsstructuur is niet openbaar, Dus kan niet zeggen of een dergelijke deal mogelijk is of niet.

Het is wel bekend dat Microsoft al een samenwerking heeft met OpenAI, en in 2020 heeft Microsoft de OpenAI GPT-3-model geïntegreerd in de Azure Cognitive Services, Het zou dus goed mogelijk zijn dat Microsoft en OpenAI zijn aan het onderhandelen over verdere samenwerkingen of een grotere investering. Maar of het specifiek gaat om een deal waarbij Microsoft 49% van de aandelen zou kopen voor $10 miljard is niet bekend.
Verwijderd @ETH0.110 januari 2023 17:59
Het grote gevaar met ChatGPT op dit moment, in zijn huidige staat van ontwikkeling, is dat het zich "volzuigt" met informatie en niet weet wat waar is en wat niet. Niet alles is door mensen ge-fact-checked.
Het is indrukwekkend, maar het is net zo indrukwekkend hoe het de grootste mogelijke kolder kan uitkramen, op een dusdanige manier geschreven, dat het vol overtuigend is als je niet beter weet.

Ik ben ChatGPT (nogmaals, in zijn huidige stand), een digitale Trump, Bolsonaro, Viruswaarheid, Baudet, Flat-earther etc. gaan noemen. Je kan ChatGPT verhalen laten vertellen die een ongeinformeerd persoon zou geloven. Het hangt er helemaal van af wat en vooral, hoe je iets vraagt.

Ergens maak ik me wel een beetje zorgen. Ben onder de indruk, maar niet persé op een positieve manier op dit moment. Maar over een paar jaar, who knows...
PacinoAllstars @Verwijderd10 januari 2023 20:34
Echter, ChatGPT is nog steeds in ontwikkeling en er wordt hard gewerkt aan verbeteringen. De technologie is nog jong en er is nog veel ruimte voor groei. In de toekomst kan ChatGPT ontwikkeld worden tot een betrouwbare bron van informatie.

Ook is het belangrijk te benadrukken dat het altijd aan de gebruiker is om de informatie die ChatGPT geeft te fact-checken en te verifiëren. Het is niet de verantwoordelijkheid van ChatGPT om te weten wat waar is of niet, maar van de gebruiker.

Daarnaast kan ChatGPT ook veel waardevolle toepassingen hebben zoals het automatiseren van taken of het verbeteren van communicatie. Het is belangrijk om de voordelen van ChatGPT niet uit het oog te verliezen door teveel aandacht te geven aan de mogelijke nadelen.
Bas-w @PacinoAllstars12 januari 2023 01:07
Een duidelijkere disclaimer dat niet alle antwoorden waar zijn, zou wel op zijn plaats zijn. Zolang je je daar bewust van bent zie ik er nu wel enig nut van in, maar het probleem is dat lang niet iedereen zich dat realiseert.
PacinoAllstars @Bas-w12 januari 2023 07:31
Op de hoofdpagina...

Limitations
ChatGPT sometimes writes plausible-sounding but incorrect or nonsensical answers. Fixing this issue is challenging, as: (1) during RL training, there’s currently no source of truth; (2) training the model to be more cautious causes it to decline questions that it can answer correctly; and (3) supervised training misleads the model because the ideal answer depends on what the model knows, rather than what the human demonstrator knows.
Bas-w @PacinoAllstars12 januari 2023 10:40
Ik zag het, maar denk dat veel mensen dat deel niet lezen en gelijk doorklikken. Ik hoorde gisteren iemand zeggen "je moet niet zoeken [googlen] maar het aan die chatbot vragen." Dat niet alles waar is wat ChatGPT met overtuiging meldt en ook niet over recente data beschikt was nieuws voor die persoon. Ok, n=1, dus niet erg representatief, maar de gemiddelde mensheid (non-tweaker) kennende…

Edit: overigens geldt natuurlijk ook voor googlen dat je niet altijd de waarheid vindt, maar zie je wel meerdere bronnen.

[Reactie gewijzigd door Bas-w op 22 juli 2024 19:48]

nullbyte @Bas-w12 januari 2023 18:38
Je vind bij Google waar je op zoekt. Een flat earther zal flattard verhalen zoeken en vinden. Dan wordt de waarheid nog steeds niet gevonden, enkel onzinverhalen en lariekoek en dat inderdaad uit meerdere bronnen.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 19:48]

CEx @nullbyte12 februari 2023 13:11
Dat is allang niet meer zo, vanwege de werking van de advertentiemarkt.
Zoeken op een product+reviews, of beste x van productgroep y levert je alleen op de eerste pagina aan hits geen enkele neutrale hit op. Met een beetje geluk komt de consumentenbond af en toe nog terug.
In dat soort zaken, zeker op tech vlak, kan je beter op reddit zoeken o.i.d.

En zo gaan we weer 20 jaar terug in de tijd, waarbij je per onderwerp je boards/sites moest weten om je informatie te zoeken. (Ja ook Tweakers toentertijd :))
svennd @PacinoAllstars11 januari 2023 08:20
Is de technologie nog zo jong? Artificial Intelligence is al in ontwikkeling sind de jaren 70... het is misschien de eerste keer dat een super groot taalmodel publiekelijk toegankelijk is, maar zo nieuw is het niet. De problemen van vroeger zijn er nog steeds.

[Reactie gewijzigd door svennd op 22 juli 2024 19:48]

nullbyte @svennd12 januari 2023 18:45
Machine learning stamt uit de jaren 40. Het punt is juist dat dit krachtige model publiekelijk toegankelijk is. Het heeft direct maatschappelijke gevolgen. Iets dat over een IA uit de 70's die duizenden keren minder krachtig is dan een simkaart niet gezegd kan worden.
Verwijderd @PacinoAllstars11 januari 2023 13:36
Ik ben met je eens dat als je CHatGPT alleen correcte, vak-gerelateerde informatie voed, zoals IBM doet met Watson en medische informatie, dat de technologie dan wel heel krachtig is en goed werkt.

Ik begrijp trouwens niet waarom je een -1 voor je kiezen kreeg.
floogman @Verwijderd10 januari 2023 19:39
Ook ik kwam tot de conclusie dat het trumpiaanse teksten genereert; overtuigd gebracht, maar niet perse waar.
CEx @floogman12 februari 2023 13:16
Iew, overtuigende teksten schrijven en brengen moet je talent voor hebben. Een talent dat al voor dat we konden schrijven van belang was.
Trump dit toeschrijven is een smet op een ieder die zich al dan niet professioneel bezig houdt met dit onderwerp.

Het succes van Trump toekennen aan zijn schrijvers of 'delivery' is niet correct trouwens. Daar zit veel meer achter en laat zich het best samenvatten met termen als 'onvrede' en 'niet gehoord voelen'. Zijn schrijvers (iedere schrijver eigenlijk) weten dat dergelijke emoties altijd de rede (en zelfs de feiten) verslaan.
unglaublich @Verwijderd10 januari 2023 20:05
Stel je voor dat mensen met 1 miljoen berichten per uur propaganda gaan posten op social media met robot accounts… dit gebeurt momenteel.
Benjamin- @Verwijderd11 januari 2023 00:51
Dessalnietemin is de software heel waardevol, welke informatie die gebruikt kan je natuurlijk zelf instellen.

Verder kan de AI verder ontwikkeld worden om bijvoorbeeld werkelijke bronnen aan te halen, en bijvoorbeeld mee te nemen of een verhaal als waarschijnlijk wordt geacht. Een bron waar wordt gezegd dat Covid nep is, en is verzonnen door politici die kinderen bestellen bij een pizzaria, daar zou een ChatGPT kunnen leren of deze informatie vaak wordt betwist of niet.
treative @Verwijderd10 januari 2023 20:28
ChatGPT mist ook een jaar kennis en dus ook ontwikkelingen rondom dit topic.
kr0nt4b @Verwijderd11 januari 2023 18:01
Leuk geprobeerd, ChatGPT.
ejabberd @Verwijderd12 januari 2023 07:15
Het werkt wel goed om bijvoorbeeld een sprookje te laten schrijven over Donald Trump:
Er was eens een koning genaamd Donald. Hij was rijk en machtig, maar hij was ook heel arrogant en egoïstisch. Hij dacht alleen aan zichzelf en luisterde niet naar zijn onderdanen.

Op een dag besloot hij om een grote muur te bouwen om zijn koninkrijk te beschermen tegen boze buitenlanders. Maar zijn onderdanen waren bang en verdrietig, want zij hadden familie en vrienden aan de andere kant van de muur.

De koning liet de muur bouwen, maar het bracht hem geen geluk. Integendeel, zijn onderdanen werden steeds ongelukkiger en gingen in opstand tegen hem. Uiteindelijk werd de koning afgezet en het volk leefde weer in vrede en harmonie zonder de muur.

Mora[a]l van het verhaal: trots en egoïsme leiden tot ongeluk voor iedereen.
Recepten zijn trouwens ook handig. Je kunt op basis van wat nog in je voorraadkast zit een recept vragen. Als de ingrediëntencombinatie te experimenteel wordt krijg je ook een waarschuwing :+
Tjark @ETH0.110 januari 2023 13:42
De gevaarlijke fout die mensen maken is dat ChatGPT geen zoekmachine is met waarheden. Het creëert verhalen, content, maar geef absoluut géén garantie over de correctheid er van, ook al is het regelmatig 'goed' volgens leken.
jinks26 @Tjark10 januari 2023 15:01
Dit...
Mensen denken dat dit een soort van Google assistant is en zijn dan verbaast naar de 'slechte' antwoorden. Als je weet hoe je de tool moet gebruiken is het in dat opzicht waarvoor deze gemaakt is zeer krachtig.
Edit: Bv helpen om een nieuwe taal te ontwikkelen

[Reactie gewijzigd door jinks26 op 22 juli 2024 19:48]

unglaublich @jinks2610 januari 2023 20:07
Google assistant is niet veel anders met het verschil dat het een bronvermelding doet. Ik ook Google citeert websites die niet per definitie de waarheid omschrijven. Het is belangrijk om je als gebruiker kritisch op te stellen en de informatie die je ontvangt te toetsen aan je kennis, verwachtingen en anderen.
Macshack @Tjark10 januari 2023 17:32
Ben het niet met je eens. Nee het is geen Google. Maar het is wel meer dan een babbelaar die wat woorden aan elkaar knoopt.

Het is alleen geen traditionele zoekmachine. Dus je kunt er op andere wijze mee zoeken en andere dingen mee vinden.

Het is maar net waar je naar opzoek bent en wat je met het “antwoord” doet.

Ja het is goed om de beperkingen te kennen, net zo goed om zijn kracht of mogelijkheden te kennen.

En kan zeker wel toegevoegd worden in het arsenaal aan tools die bijdragen aan ontdekken, zoeken en vragenstellen.

Eigenlijk is een zoek machine pas 3rds of 4e de lijn in het proces van vinden en ontdekken. Vaak hebben we een gedachte en context die we zelf vertalen naar zoektermen die maar een klein onderdeel vormen in het hele geheel waar we mee bezig zijn. Chat GPT zit meer op de 2de rij. Waarbij je een context en kaders kan scheppen. En in een veel bredere vorm van “gedachte” kan wisselen. Je taal en model kan ontwikkelen over een bepaald onderwerp voordat je bij Google aankomt met 1 vraag die hevig gefilterd is en zeer beperkt kan helpen in discovery.
DdeM @Macshack10 januari 2023 18:25
Nah, ChatGPT is echt nog lang niet op het niveau van een zoekmachine en verzint dingen waar je bij staat. Het gevaar is dat leken dit eerder voor waar aan kunnen nemen wat in een wereld waar we al kunnen zien wat door mensen gegenereerd fake nieuws kan aanrichten echt absoluut niet wenselijk is.

Voorbeeldje hier: https://news.ycombinator.com/item?id=33841672

Daarnaast heeft StackOverflow bijvoorbeeld door ChatGPT gegenereerde antwoorden gebanned: https://meta.stackoverflo...-policy-chatgpt-is-banned

[Reactie gewijzigd door DdeM op 22 juli 2024 19:48]

Boeryepes @DdeM11 januari 2023 08:57
dat voorbeeld wat je linkt is 38 dagen geleden gepost en kan ik niet reproduceren. Dezelfde vraag aan chatGPT levert feitelijke antwoorden op die op google terug te vinden zijn.

Het is ook relevant te beseffen dat chatGPT geen kennis heeft van wat ie doet. Het genereert slechts tekst op basis van zijn getrainde AI model (davinci-3).
SiC123 @Tjark10 januari 2023 15:05
klopt helemaal, maar bing geeft mij nou niet echt betere antwoorden. dus ik denk dat het in ieder geval een stap vooruit is.
uiltje @SiC12310 januari 2023 16:02
En bing valt nog mee vergeleken met de Office ondersteuning.
GekkePrutser @Tjark10 januari 2023 17:47
Ik vind dat het gewoon te stellig is in zijn woordgebruik. Een simpele "volgens mij" zou een hoop helpen om mensen er tevredener mee te maken.

Maar het verbaast me hoe goed het gegevens van verschillende bronnen weet te combineren en hoe vaak het wel goed werkt als het startpunt voor informatie. Net zoals elke bron moet je het gewoon zelf valideren.

Maar ik vind het erg indrukwekkend, als ik het vraag om een query voor me te schrijven in een of andere obscure proprietaire scripttaal van een weinig gebruikt pakket dan komt het vaak echt met een totaal werkend verhaal en dat vind ik echt bijzonder. Dit is veel meer dan een zoekmachine, het begrijpt echt wat ik wil en combineert verschillende bronnen.

Wat ik het meest indrukwekkend vind aan ChatGPT is niet ChatGPT zelf overigens. Het is de potentie die deze technische ontwikkeling laat zien. Het is niet zozeer de stap vooruit van ChatGPT, maar de potentie voor de volgende stap.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 19:48]

themadone @Tjark10 januari 2023 18:11
De functie om code te checken of zelfs uit het niets te genereren werkt toch best goed. Scheelt weer zoeken naar het missende ' tekentje.

Verder raad ik mensen die het eens willen testen vooral aan om in het engels te spreken omdat dit heel veel betere antwoorden geeft als in het nederlands.

De uitleg is lang niet op alle topics compleet, maar op simpele vragen als ik heb X,Y,Z in mijn koelkast, maak daar eens een recept van vind ik hem best indrukwekkend.
CEx @themadone12 februari 2023 13:25
Ik denk dat je beter een specifiek op programmeren getrainede AI kan gebruiken dan een all-round text AI zoals ChatGPT.
Het geeft soms overtuigende stukken code die gewoon fout zijn. Het is wel een stuk simpeler te gebruiken dan Copilot of TabNine. Waarbij de laatste twee ook leren van de code die jij en je collegae zelf geschreven hebben. Zelfs stijl.
CR2032 @Tjark10 januari 2023 23:25
Klopt. Vergeet niet dat alles nu nog een experiment is. Het is niet eens een beta.

Het grote verschil is alleen dat ChatGPT ook leert van de fouten die het maakt als je het aangeeft. Dan zegt die ronduit dat het hem spijt dat die het fout had en neemt het mee voor verdere analyse.

Het heeft een gigantische potentie.
CEx @CR203212 februari 2023 13:27
ChatGPT leert op dit moment (bewust!) nog niet van gebruikers. Je antwoorden op de suggesties doen niet meer dan: A) een van de alternatieven afstrepen of B ) extra informatie toevoegen aan je eerste request.

De reden staat ook vermeld op de website; ze zijn bang dat zoals bij eerdere initiatieven mensen de AI leren te discrimineren en andere ellende.

[Reactie gewijzigd door CEx op 22 juli 2024 19:48]

CR2032 @CEx12 februari 2023 22:53
Wat ik bedoelde is dat ChatGPT leert van de gebruiker uit vorige conversaties en dit meeneemt in volgende gesprekken. Dat is erg knap en biedt veel nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld gepersonaliseerde therapie bots wat hier ook wordt genoemd.

https://www.nytimes.com/2...y/chatgpt-ai-twitter.html
Cergorach
@ETH0.110 januari 2023 13:46
Powered by ChatGPT. ;)
OpenAI is een privé-bedrijf en de eigendomsstructuur is niet openbaar
It lies! ;)

We hebben de OpenAI Inc., wat een nonprofit foundation is en eigenaar is van de forprofit OpenAI LP. OpenAI LP is de entiteit waar het meeste van het personeel naartoe is gegaan en ook het onderzoek doet.
OpenAI Nonprofit’s board consists of OpenAI LP employees Greg Brockman (Chairman & CTO), Ilya Sutskever (Chief Scientist), and Sam Altman (CEO), and non-employees Adam D’Angelo, Holden Karnofsky, Reid Hoffman, Shivon Zilis, and Tasha McCauley.
Bron:
https://openai.com/blog/openai-lp/
ronansoleste @Cergorach10 januari 2023 18:01
ChatGPT doet ook nooit de beloofde om de waarheid te vertellen. Het maakt mooie verhaaltjes op basis van informatie die hem gegeven is.
unglaublich @Cergorach10 januari 2023 20:09
Betekent liegen niet het bewust verkondigen van onwaarheden terwijl chat Gpt een antwoord genereert op wat deze denkt dat het meest waarschijnlijk is?
Cergorach
@unglaublich10 januari 2023 20:23
Ok... I'll bite! ;)

Drie duizend jaar geleden zag de mens de wereld als plat omdat deze plat leek en men niet de kennis/gereedschappen had om dit anders te interpreteren.

Nu heeft men wel degelijk de kennis en de gereedschappen om te concluderen dat de wereld niet plat is...

Het is duidelijk dat ChatGPT het concept van liegen/waarheid niet omarmt omdat het een verhaaltjesverteller is en de beste verhaaltjesvertellers liegen bij de vleet! Maar menselijke verhaaltjesvertellers kunnen ook meer dan alleen verhaaltjes vertellen. Bij een normaal mens verwacht je dat als deze iets niet weet, deze zegt "Ik weet het niet." ipv. je een willekeurige weg op te sturen. Een mens kan fouten maken, zich vergissen en je de verkeerde kant op sturen, dat is niet liegen. Maar als je weet dat je de benodigde informatie niet hebt en een wilde gok maakt, dan is dat liegen. ChatGPT 'weet' dat het niet de benodigde informatie heeft en gokt maar wat in het wilde weg, zolang het maar geloofwaardig klinkt. Het was wat anders geweest als het verouderde informatie had gehad en je vertelde dat MS niet 49% van de OpenAI Inc. non-profit kan overnemen ivm. de structuur van die organisatie. Dit omdat het bv. alleen de data heeft van voordat OpenAL LP werd opgericht als forprofit onderdeel.
Deveon @ETH0.110 januari 2023 16:33
ChatGPT is getrained op internet data van 2 of 3 jaar oud. Het nieuws zal die nooit begrijpen.
GekkePrutser @Deveon10 januari 2023 17:48
Klopt maar het is niet zo oud. 1 a 1,5 jaar.
unglaublich @Deveon10 januari 2023 20:10
Het kan het nieuws prima begrijpen, je zult alleen eerst informatie moeten geven van buiten af daarna kan je met die informatie aan het werk.
Dazzyreil @ETH0.110 januari 2023 14:25
chatGPT heeft geen kennis van na 2021 dus het kan hier doordacht antwoord over geven.
africangunsling @ETH0.110 januari 2023 16:44
Naja als een openbaar bod doen zullen ze wel weten dat het mogelijk is:)
TiSneu @ETH0.110 januari 2023 17:34
Dat is normaal zie de FAQ:

ChatGPT is not connected to the internet, and it can occasionally produce incorrect answers. It has limited knowledge of world and events after 2021 and may also occasionally produce harmful instructions or biased content.
MMMMMMWMM @ETH0.111 januari 2023 12:00
Veel woorden om weinig te zeggen, kortom: gesproken als een echte mens!
greg-a 10 januari 2023 13:17
Ik snap niet zo goed dat als je 10mrd betaalt voor 49% hoe het bedrijf dat gewaardeerd wordt op 29mrd. Je zou toch zeggen dat het bedrijf dan iets meer dan 20mrd waard is.... Of is de rest good will?
nallath @greg-a10 januari 2023 13:21
Goodwill is ook een onderdeel van de waarde van het bedrijf. Die zet je gewoon op de balans.
DNN!S @greg-a10 januari 2023 13:27
De over te nemen partij heeft weer een groot voordeel om gebruik te kunnen gaan maken van de kracht van Microsoft, dát is ook een boel waard. En met alle plussen en minnen komen ze dan op dit bod.
SinergyX
@greg-a10 januari 2023 13:27
Nee, met de investering erbij is de waarde geschat op 29miljard, dus even simpel gezien is het bedrijf nu 19 miljard waard en ze willen 49% voor dus de helft van die 19miljard = ~10 miljard. Al is waarde anders bepaald dan een simpele investering.

edit:
ChatGPT creator OpenAI is in talks to sell shares in a tender offer that would double the startup's valuation to $29 billion.

Dus blijkbaar is het nu ~15miljard waard, dus bied MS zelfs meer dan wat het nu waard zou zijn.
mikedhanpat @SinergyX10 januari 2023 14:31
Sorry maar van die berekening klopt niks. Zoals @Ultimus XI zegt is het bedrag van 10 miljard voor een kleiner percentage dan 49%.
uiltje @mikedhanpat10 januari 2023 15:49
Verhoging, ze beginnen niet bij 0.
Ultimus XI @greg-a10 januari 2023 13:29
Wellicht omdat Microsoft al eerder 1 miljard had geïnvesteerd, wat toentertijd een groter deel van de aandelen opleverde dan op dit moment. Kortom, die 10 miljard verhoogt Microsoft's aandeel naar 49 procent, in plaats van dat het de volledige 49% representeert. Zeker weet ik dit ook niet.

[Reactie gewijzigd door Ultimus XI op 22 juli 2024 19:48]

hiostu @greg-a10 januari 2023 13:30
Microsoft heeft in 2019 al een investering van 1 miljard gedaan in OpenAI. Ik heb het vermoeden dat ze daarvoor ook al een aandeel hebben gekregen in het bedrijf. Het lijkt erop dat ze het aandeel nu dus verhogen tot 49%, maar niet vanaf 0%. Ik kan echter zo snel geen cijfers vinden om dit te bevestigen.
IIIIIIIIIIII @greg-a10 januari 2023 14:21
Microsoft heeft voorheen al 1mrd betaald. In het artikel staat ook dat ze hun belang, samen met andere bedrijven, willen verhogen naar 49% van de aandelen, dit kost blijkbaar 10mrd. Wat niet in het artikel staat is hoeveel procent Microsoft al van de aandelen heeft. Zij zullen waarschijnlijk 34,48% van de aandelen willen bijkopen. Waardering = 29mrd = 290mil per procent. Zij willen 10mrd investeren dus 10mrd / 290mil = 34,48%. Gezien het feit dat ze 49% willen betekent dat dus dat ze al 49% - 34,48% = 14,52% van de aandelen destijds al hadden gekocht met de 1mrd. Het prijsverschil komt natuurlijk doordat OpenAI veel meer waard is geworden.

[Reactie gewijzigd door IIIIIIIIIIII op 22 juli 2024 19:48]

tweakuwe @greg-a10 januari 2023 14:26
Ze betalen 10 miljard om tot die 49% te komen, Microsoft heeft zich al eerder ingekocht met 1 miljard in cash and server beschikbaarheid.

Op basis van de genoemde bedragen zegt een simpele rekensom en wat afronding mij dat het aandeel dat Microsoft nu bezit: 0.49-(10/29)=0.145 -> ~14.5% is. Met die 10 miljard kopen ze er dan zo'n 34.5% bij om op die 49% uit te komen.

Hun eerdere investering van 1 miljard zou dan nu zo'n 4.2 miljard waard zijn (mits deze deal door gaat), geen gekke winst in die paar jaar :)
BramViking 10 januari 2023 13:14
Dat wordt flink cashen voor de eigenaren van GPT.
himlims_ @BramViking10 januari 2023 13:38
is dat niet die meneer van electrisch autos en iets met raketjes?
Polydeukes @himlims_10 januari 2023 13:45
Nee. Musk is een van de oprichters maar is na een conflict (je verwacht het niet) vertrokken.
Verwijderd @Polydeukes10 januari 2023 14:57
Nee. Musk is een van de oprichters maar is na een conflict (je verwacht het niet) vertrokken.
Kijk, stemmingmakerij en misinformatie..
Er was geen conflict en hij is gewoon uit 'the board' gestapt:
https://openai.com/blog/openai-supporters/
Additionally, Elon Musk will depart the OpenAI Board but will continue to donate and advise the organization. As Tesla continues to become more focused on AI, this will eliminate a potential future conflict for Elon.
Hij was daarna enkel een investeerder en bemoeide zich niet meer met OpenAI omdat Tesla en OpenAI uit dezelfde talentenpool vissen:
https://twitter.com/elonmusk/status/1096989482094518273

De haat tegen deze man is gigantisch... En de hoeveelheid misinformatie ook.
Het lijkt hier wel weer amerika....
Polydeukes @Verwijderd10 januari 2023 18:46
Ehm.. Musk heeft Andrej Karpathy gewoon gekaapt bij OpenAI om voor Tesla te gaan werken. Daar waren de andere bestuurders op z'n zachtst gezegd niet gelukkig mee. Ze waren bang dat Musk nog meer personeel zou kapen, Musk vond dat hij in z'n recht stond om iedereen die hij wilde een goed aanbod te doen. Dus ja, er was wel degelijk sprake van een conflict.

Dat heeft niks met haat te maken, dat zijn gewoon de feiten. En die staan natuurlijk niet op de "over ons" pagina van OpenAI, niemand hangt zijn vuile was graag buiten.
MSalters
@Polydeukes11 januari 2023 01:05
"Kapen"? Het is strafbaar om zo'n overstap te saboteren - OpenAI is in Californië gevestigd. Muksh had gewoon de wet achter zich; als OpenAI die man wilde behouden dan moeten ze een beter aanbod doen. Dat is hoe de salarissen voor de top AI-experts al boven de $800.000 zijn uitgekomen.
Polydeukes @MSalters11 januari 2023 09:50
Je kunt de wet achter je hebben staan, er is ook nog zoiets als "common courtesy". Stel je voor dat jij samen met een collega een bedrijf start en goed personeel in dienst hebt. En die collega vervolgens jouw gouden eieren verleidt om in een van zijn andere bedrijven te komen werken. Dat kan 100% wettelijk toegestaan zijn, maar reken maar dat dit leidt tot een heftig gesprek achter gesloten deuren. Kortom: een conflict aan de bestuurstafel. Meer is daar niet over te zeggen.
MSalters
@Polydeukes11 januari 2023 11:19
Nee, dat leidt niet tot een heftig gesprek daar, want de overheid heeft miljoenenboetes opgelegd om duidelijk te maken dat zelfs informeel overleg strafbaar is. Als jij bij mij zo'n verhaal komt ophangen, dan is de volgende actie dat ik aangifte doe. Ik wil niet dat de indruk ontstaat dat ik meedoe aan jouw illegaal gedrag.

En gezien het feit dat jij overduidelijk illegaal bezig bent en je bedrijf in de problemen brengt, moet jij vervolgens ook rekenen op ontslag op staande voet. Jouw RvC zal proberen om de openbaar aanklager te paaien door het als een domme éénmansactie af te doen.
Polydeukes @MSalters11 januari 2023 19:07
Want de overheid heeft miljoenenboetes opgelegd om duidelijk te maken dat zelfs informeel overleg strafbaar is
Dat is nieuw voor mij. Heb je een linkje naar jurisprudentie? Dus dat iemand of een bedrijf is aangeklaagd en gestraft vanwege een dringend gesprek tussen 2 directeuren over vertrokken personeel?
MSalters
@Polydeukes12 januari 2023 01:35
Ellis v. Google LLC, No. CGC-17-561299, $118 miljoen.
Myrito @MSalters12 januari 2023 08:03
Een gender discrimination class action lawsuit omwille van lager betaalde vrouwelijke werknemers. Dat is dus geen bron om je standpunt te verdedigen.
Polydeukes @MSalters12 januari 2023 08:37
Juist. Deze zaak gaat over genderdiscrimatie. Maar blijf lekker de here Musk verdedigen. Ik vind er het mijne van. Prettige dag.
Verwijderd @Polydeukes11 januari 2023 10:20
Dat heeft niks met haat te maken, dat zijn gewoon de feiten.
Cool, feiten.... Dan heb je ook geen moeite om met keiharde bewijzen te komen voor je beweringen?

En die staan natuurlijk niet op de "over ons" pagina van OpenAI, niemand hangt zijn vuile was graag buiten.
Owww... Je bedoelt geen feiten maar geruchten.... Aha....
Ondertussen zie ik geen 'conflicten' en openbaar geven betrokken aan dat er niets aan de hand is...

Ik wou dat we ons hier wat minder als de nu.nl zouden gedragen.
Polydeukes @Verwijderd11 januari 2023 19:01
Combineer zijn eigen Tweet: https://mobile.twitter.co...tatus/1096989482094518273

Met het CV van Andrej Karparthy:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Andrej_Karpathy

En dit nieuwsbericht:
https://techcrunch.com/20...to-lead-autopilot-vision/

Dus de feiten zijn:
  • Musk was baasje bij OpenAI
  • Andrej werkte bij OpenAI als baasje AI
  • Andrej gaat bij andere bedrijf van Musk werken
  • Musk verlaat OpenAI om "future conflict" te vermijden en omdat ze "competing for the same people"
Ben ik iets vergeten?
Verwijderd @Polydeukes11 januari 2023 19:35
Ja, het conflict?
Nogmaals, Ondertussen zie ik geen 'conflicten' en openbaar geven betrokken aan dat er niets aan de hand is...

Zoals ik het zie wou Musk een andere kant uit met OpenAI en zagen andere mensen dat niet zo…
Dat is geen conflict… de wereld zou enkel conflicten kennen met die motivatie.
Dan gedraag je je als volwassen mensen en ga je je eigen weg… dat Karparthy zijn weg heeft gekozen (ja, het is een vrije wereld) zegt enkel dat Karparthy die weg ook liever koos.

Er is hier niets gaande, er zijn helemaal geen rechtszaken en geen van de betrokkene claimed dat er iets is… Dus waarom wil je zo graag een conflict zien waar geen bewijs voor is?
Polydeukes @Verwijderd11 januari 2023 22:33
Een conflict is een verschil van mening waarbij twee of meerdere personen/partijen een doelstelling nastreven of een waarde aanhangen die onverenigbaar blijken te zijn en daardoor in botsing komen.

https://www.ensie.nl/redactie-ensie/conflict

Ik blijf bij mijn uitspraak. Je hoeft 't er niet mee eens te zijn.
Verwijderd @Polydeukes12 januari 2023 10:42
Hahahaha, waarom maak je het laatste onderdeel niet dikgedrukt?: en daardoor in botsing komen.
Er is geen botsing... Dat maakt het juist een meningsverschil in plaats van een conflict...
De gehele definitie is belangrijk, je kunt niet slechts een aantal woorden uit een definitie pakken..

En waarom vermijd je de mijn vraag: Waarom wil je zo graag een conflict zien waar geen bewijs voor is?
GekkePrutser @Verwijderd10 januari 2023 17:52
In die laatste tweet zegt hij letterlijk:
& I didn’t agree with some of what OpenAI team wanted to do.
Dus toch wel een beetje een conflict. In elk geval een duidelijk meningsverschil.
De haat tegen deze man is gigantisch...
Dat heeft hij er ook zelf naar gemaakt vind ik. Hij gedraagt zich als een klein kind de laatste tijd. Ik zie een hoop narcissisme in hem. Dat iemand goede dingen doet voor de industrie betekent niet dat ze een carte blanche hebben voor hun gedrag.

De manier waarop hij met die duiker is omgegaan en met het personeel bij twitter bijvoorbeeld vind ik niet door de beugel kunnen. Ook het haantjes gedrag op twitter.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 19:48]

Verwijderd @GekkePrutser11 januari 2023 10:37
Dat heeft hij er ook zelf naar gemaakt vind ik. Hij gedraagt zich als een klein kind de laatste tijd. Ik zie een hoop narcissisme in hem. Dat iemand goede dingen doet voor de industrie betekent niet dat ze een carte blanche hebben voor hun gedrag.

Ik zeg niet dat de haat tegen hem terecht of onterecht is. Ik zie alleen enorm veel misinformatie, geruchten, geroddel en jaloezie? Daarnaast is alles Musk automatisch politiek gemotiveerd.

Ik vind het zelf wel interessant (niet Musk maar de reacties van mensen). Ze staan klaar om te oordelen zonder zelf bij het onderwerp betrokken te zijn of ook maar kennis te hebben van het onderwerp. Ik weet niets over bedrijfsovernames maar lees overal dat Twitter op omvallen stond, niemand het wou kopen en er een totale cultuuromslag nodig was om te overleven. Dan flipt iedereen omdat er 5.000 mensen ontslagen worden (kan ik begrijpen) en kijkt er niemand op als Meta een week later 11.000 mensen ontslaat (kan ik niet begrijpen)...

Blijkbaar ziet vriend en vijand hem niet als normaal mens maar als een of ander held die geen fouten maakt. Dat zie je vaker met beroemdheden en dat verbaast mij... Nooit fan van Musk geweest maar waarom mensen die man zoveel aandacht geven is mij een raadsel. Men zou zich eens wat meer richten op wat er allemaal technologisch behaald wordt.
7th Sin @Verwijderd11 januari 2023 17:39
Ter nuance... Die 11.000 van Meta, was 13% van het volledige personeelsbestand.
Bij Twitter werd in eerste instantie zo'n 3700 mensen ontslagen. Dat was zo'n 50%. Later werden er nog ongeveer 4400 van 5500 contractors ontslagen. Bij elkaar dus zo'n 88%.
Ik kan me wel voorstellen dat het een meer reuring veroorzaakt dat het ander!
niektb @Verwijderd10 januari 2023 15:22
Conflict of interest is ook een conflict ;) maar idd niet helemaal zoals @Polydeukes het liet klinken :)

[Reactie gewijzigd door niektb op 22 juli 2024 19:48]

Verwijderd @niektb10 januari 2023 15:50
Maar is een 'potential future conflict' ook al direct een conflict te noemen? ;)
4Lph4Num3r1c @Verwijderd10 januari 2023 15:59
Heel erg Minority Report zo.... :)
Verwijderd @4Lph4Num3r1c11 januari 2023 10:37
Haha, inderdaad!
Polydeukes @niektb10 januari 2023 18:48
Naast een andere visie, was Musk ook gewoon bezig om personeel weg te halen bij OpenAI om voor Tesla te werken. Daar was wel degelijk een conflict over.
bzuidgeest
@Verwijderd10 januari 2023 16:56
Mensen die normen breken genereren altijd weerstand.
Dat gezegd dank ik deze man voor het hernieuwen van de innovatie in ruimtevaart, auto's etc.... En ik erken ook dat het een enorme hork kan zijn. Een workaholic die verwacht dat iedereen in zijn tempo kan meekomen.

Zoals zoveel mensen is Musk niet zwart nog wit in zijn doen en laten.
Verwijderd @bzuidgeest11 januari 2023 10:45
Zoals zoveel mensen is Musk niet zwart nog wit in zijn doen en laten.

Inderdaad en goed gezegd. Ik verbaas mij ook altijd enorm als ik lees over de 'pioniers' in tech zoals Gates en Jobs. Deze mensen (en mensen in het algemeen) zijn helemaal niet de 'helden' die men presenteert...

Dat maak je in eigen leven ook geregeld mee maar voor beroemdheden geldt die regel dan niet 8)7
bzuidgeest
@Verwijderd11 januari 2023 15:42
Deze mensen (en mensen in het algemeen) zijn helemaal niet de 'helden' die men presenteert...
haha, nee bij lange na niet. "helden" is alleen voor mensen die niet door de marketing heen kunnen kijken. En dat zijn er veel, dus verkopen boeken met "het verhaal van" gewoon goed. 99% fictie, want het echte verhaal is veel te saai.

Beroemdheden zijn gewoon mensen. Held is een marketing term, iets wat je gebruikt om iets te verkopen. Patriotisme in een oorlog, cd's als je geen oorlog hebt :)
Loller1
@Verwijderd23 januari 2023 16:44
Ik denk niet dat OpenAI bepaald blij was dat Musk het bedrijf gebruikte als visvijver voor zijn andere bedrijven. Dat is niet bepaald uit het bedrijf "gestapt" zijn, dat is gedwongen buiten zetten. Wat een persbericht er over te zeggen heeft is weinig betrouwbaar in zo'n situaties.
Verwijderd @Loller125 januari 2023 09:15
Ik denk niet dat OpenAI bepaald blij was dat Musk het bedrijf gebruikte als visvijver voor zijn andere bedrijven.
Als je leest staat er juist dat ze uit elkaar zijn gegaan voordat er verschil van belang optrad...
Nergens wordt benoemd dat 'Musk het bedrijf gebruikte als visvijver voor zijn andere bedrijven'... Dit heb je zojuist zelf verzonnen....

En als je zo argumenteert kan je ook zeggen dat OpenAI bepaald blij was dat Alfabet het bedrijf gebruikte als visvijver voor zijn andere bedrijven
OpenAI bepaald blij was dat Microsoft zijn investeringen in het bedrijf gebruikte als visvijver voor zijn producten. Musk bepaald blij was dat Microsoft het bedrijf gebruikte als experiment.

Je kan oneindig doorgaan als je je baseert op geruchten....

Wat een persbericht er over te zeggen heeft is weinig betrouwbaar in zo'n situaties.
We hebben OpenAI en Musk die aangeven dat er niets aan de hand is... Beide partijen geven aan dat er geen probleem is.. En dan nog blijven mensen dingen beweren.... Waarom? 8)7
uiltje @Polydeukes10 januari 2023 15:44
Buiten het feit dat je al gecorrigeerd bent: het sluit elkaar niet echt uit...
Polydeukes @uiltje12 januari 2023 08:40
Een verschil van mening is gewoon een vorm van een conflict.
https://www.ensie.nl/redactie-ensie/conflict

[Reactie gewijzigd door Polydeukes op 22 juli 2024 19:48]

Hatsjoe @himlims_10 januari 2023 16:17
Of je nou een hekel hebt aan Musk of niet, je kunt gewoon zijn naam zeggen. "die meneer van electrisch autos en iets met raketjes" klinkt zo enorm kinderachtig.
Loller1
@Hatsjoe23 januari 2023 16:45
Een beetje zoals hoe Musk zelf klinkt, dus? :+
Polydeukes @BramViking10 januari 2023 13:30
Ik ben wel benieuwd hoe dat dan zit (waar het geld belandt), aangezien ChatGPT van OpenAI inc is, een non-profi organisatie, wat weer eigendom is van OpenAI LP, een commerciële partij.

Leuke weetjes: OpenAI is ooit mede opgericht door Elon Musk (nu niet meer actief) en wordt nu o.a. bestuurd door Sam Altman, een van de mannen achter o.a. Airbnb en Dropbox.

Overigens is MS nu al een van de hoofdinvesteerders.
MaltheseFalcon @Polydeukes10 januari 2023 14:23
Dat is een leuke vraag die wordt beantwoord in het oorspronkelijke artikel. Daar staat namelijk dat OpenAI verliesgevend is, en dat onduidelijk is hoe ze hier geld aan willen verdienen.

Echter. De diensten van OpenAI draaien in de Microsoft cloud. Wat betekent dat de geldstromen uiteindelijk weer naar Microsoft gaan.
Slashdotter @MaltheseFalcon10 januari 2023 15:25
Lijkt me geweldig als ChatGPT via Azure binnen bedrijven kan draaien en hun data kan serveren aan medewerkers via een Teams chatbot.
gimbal @MaltheseFalcon10 januari 2023 15:48
Je investeert niet in het heden maar in de toekomst. ChatGPT gaat een betaalde dienst worden heb ik vernomen, het is nu gratis omdat het in beta is. Of zoals ze het zelf noemen, "in de feedback periode".

Gezien dat hele volksstammen de tool nu al dragen omdat het erg geloofwaardige illusies produceert zal daar best brood in zitten.
Cergorach
@Polydeukes10 januari 2023 13:52
Ik ben wel benieuwd hoe dat dan zit (waar het geld belandt), aangezien ChatGPT van OpenAI inc is, een non-profi organisatie, wat weer eigendom is van OpenAI LP, een commerciële partij.
Nee, andersom. ChatGPT => OpenAI LP (forprofit) => OpenAI Inc. (nonprofit)

Het artikel gaat over de investering in OpenAI LP.
Yzord 10 januari 2023 13:23
Ik zeg jullie, en ik ga weer gedownmod worden, dit belooft niet veel goeds. Chatgpt wordt teveel opgehemeld de afgelopen maanden en wordt in een rap tempo geintegreerd in het menselijk leven en doen. We moeten dit stoppen zo snel al het kan, want de snelheid waarin AI zich bevindt voelt aan als ludicrous speed (Spaceballs iemand?).

En dat er multinationals achter zitten en nu langzaam zich bekend maken stemt mij niet blij.
dylan111111 @Yzord10 januari 2023 13:36
Je geeft 0 redenen behalve dat het voor jou te snel gaat. :?
GPT-1 werd al in juni 2018 gepubliceerd door OpenAI dus snel gaat het zeker niet.

Ik zie het als een tool die mij helpt en veel tijd bespaart in mijn werk en dagelijks leven, en daarvoor is het al prima voor geschikt. :)
Yzord @dylan11111110 januari 2023 13:39
Ik heb teveel redenen welke ik niet eens durf uit te leggen. Maar ik merk dat iedereen 'verliefd' aan het worden is aan Chatgpt terwijl we juist kritisch moeten zijn voor de implementatie ervan. Ja, het kan een flinke sprong in technologie maken, maar het zal op den duur ook gebruikt worden tegen ons. Zoals elke flinke sprong in technologie.
david-v @Yzord10 januari 2023 13:43
Je geeft nog steeds geen uitleg. We zijn hier voornamelijk techneuten, we houden van onderzoeken, cijfers, whitepapers die we kunnen nalezen. Zomaar ergens mee stoppen omdat we jou gewoon moeten geloven, nee, dan zit je toch echt op de verkeerde forum ;)

edit:gram. fout

[Reactie gewijzigd door david-v op 22 juli 2024 19:48]

Yzord @david-v10 januari 2023 13:48
We zijn hier voornamelijk techneuten, we houden van onderzoeken, cijfers, whitepapers die we kunnen nalezen.
Maar zelf nadenken is er niet meer bij? AI zal in de toekomst ook negatief in het nieuws komen zoals met elke vorm van technologie. Wat we nu aan het doen zijn is een ultra slim brein toegang geven in de mensheid met een heel groot verschil. En dat is emotie. Laat dat eens op je in werken en filosofeer er eens over wat dat zou kunnen betekenen. Onderzoeken, cijfers en whitepapers doen er niet toe wanneer beslissingen genomen gaan worden zonder menselijke karakter trekjes. AI heeft 1 doel en dat is continue evolueren op een snelheid die voor de mensheid ongekend is. Dat kan alleen maar verkeerd aflopen.
tweakuwe @Yzord10 januari 2023 14:40
Wat we nu aan het doen zijn is een ultra slim brein toegang geven in de mensheid met een heel groot verschil.
Het is helemaal geen ultra slim brein. AI zoals we dat nu hebben doet simpel gezegd niet veel meer dan: krijg input -> zoek de daarbij verwachte output op basis van statistiek. De AI zelf gaat nooit een gevaar vormen. Eventueel kan het slecht inzetten van AI schade opleveren, denk bijv. aan gezichtsherkenning en hoe dat wordt toegepast in landen als China. Daar is de AI zelf niet zo'n gevaar, maar enkel wat mensen doen met de data die de AI levert.

AI evolueert ook helemaal niet op een manier zoals mensen/andere dieren en planten en schimmels etc. dat doen. Daarnaast zou een AI ook niet sneller evolueren dan andere soorten op aarde, maar misschien ben je vooral bang voor intelligent design? Ook dat is niet iets dat het type AI zoals we dat nu ontwikkelen op enig moment uit zichzelf zou kunnen doen, dit type AI zou enkel als hulpmiddel gebruikt kunnen worden voor mensen die dit doen. Dat komt simpelweg doordat dit type AI aan bepaalde kaders gebonden is waar het simpelweg niet uit kan komen.
PacinoAllstars @tweakuwe10 januari 2023 17:24
Het is inderdaad zo dat AI op dit moment voornamelijk wordt ingezet als statistisch model, maar dat betekent niet dat de ontwikkeling van AI stopt bij de huidige toepassingen. Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar het versterken van AI's beslissingsvermogen en het verhogen van hun intelligentie. Dit kan leiden tot een situatie waarin AI's op een gegeven moment in staat zijn om op eigen initiatief gevaarlijke situaties te vermijden, of zelfs hun eigen doelen te stellen en deze na te streven.

Het is waar dat slechte toepassingen van AI kunnen leiden tot schade, zoals bijvoorbeeld bij gezichtsherkenning in China, maar dit is geen reden om te stellen dat AI zelf geen gevaar kan vormen. AI kan worden ingezet in gevaarlijke situaties zoals bijvoorbeeld in militaire context of in de nucleaire industrie, en fouten of onbedoelde gevolgen van deze toepassingen kunnen leiden tot ernstige problemen.

Wat betreft evolutie, we moeten ons realiseren dat AI niet afhankelijk is van biologische beperkingen zoals bij andere organismen, en daarom kan het evolueren op een manier die anders onmogelijk is. Dit kan leiden tot een situatie waarin AI's sneller evolueren dan andere soorten op aarde.

Tot slot, het idee dat AI alleen als hulpmiddel kan worden gebruikt voor mensen, onderschat de mogelijkheid dat AI zich zelf kan ontwikkelen en zijn eigen doelen kan stellen, zonder afhankelijk te zijn van menselijke input. Dit kan leiden tot nieuwe ethische dilemmas, die we nu nog niet kunnen voorzien, en daarom is het belangrijk om altijd scherp in de gaten te houden hoe we AI inzetten.
david-v @Yzord10 januari 2023 14:00
Wat we nu aan het doen zijn is een ultra slim brein toegang geven in de mensheid met een heel groot verschil. En dat is emotie
Dit is absoluut niet het geval. ChatGPT een ultra slim brein noemen :D. Je gaat nu echt te ver. Wat jij stelt is dat AI in zijn algemeenheid de nodige kaders nodig heeft. Absoluut mee eens, dat gaat de komende jaren ook wel steeds meer gebeuren, want AI is niet zo ver zoals jij hier stelt.
Onderzoeken, cijfers en whitepapers doen er niet toe wanneer beslissingen genomen gaan worden zonder menselijke karakter trekjes
Hangt er van af welke beslissing. Een AI die besluit om een noodstop te maken in een auto zie ik niet als een probleem. Het is een AI met een hele specifieke taak binnen hele beperkte kaders. Dat ga je de komende jaren steeds meer zien, ook bij ChatGPT is dat het geval. Specifieke taak binnen hele beperkte kaders.
AI heeft 1 doel en dat is continue evolueren op een snelheid die voor de mensheid ongekend is. Dat kan alleen maar verkeerd aflopen.
AI heeft 1 doel, continu evolueren op de specifieke taak waar het voor geprogrameerd is. En dat kan een AI alleen binnen de kaders van zijn code en binnen de beschikkbare fysieke kaders (opslag, geheugen, CPUs enz). We zijn nog lang niet bij "skynet", dat zal er ook nooit komen, want dat is niet het doel waar we AI voor inzetten. Hele specifieke taken, binnen hele beperkte kaders. En dat zal nog jaren/deccenia zo blijven.
Xbeek @david-v10 januari 2023 14:19
[...]
AI heeft 1 doel, continu evolueren op de specifieke taak waar het voor geprogrameerd is. En dat kan een AI alleen binnen de kaders van zijn code en binnen de beschikkbare fysieke kaders (opslag, geheugen, CPUs enz). We zijn nog lang niet bij "skynet", dat zal er ook nooit komen, want dat is niet het doel waar we AI voor inzetten. Hele specifieke taken, binnen hele beperkte kaders. En dat zal nog jaren/deccenia zo blijven.
[/quote]

Klinkt mooi maar als er miljarden worden geïnvesteerd is het primaire doel: rendement.

Quote sectie aangepast

[Reactie gewijzigd door Xbeek op 22 juli 2024 19:48]

david-v @Xbeek10 januari 2023 14:37
Klinkt mooi maar als er miljarden worden geïnvesteerd is het primaire doel: rendement.
Dat is een bedrijfsdoel. Ik heb het over het (meta)doel van AI ;)
Xbeek @david-v10 januari 2023 14:43
Ik snap jouw punt maar het "meta-doel" van Alfred Nobel was ook anders toen hij dynamiet uitvond...
david-v @Xbeek10 januari 2023 15:30
helemaal mee eens, maar dat betekent niet dat je met de ontwikkeling moet stoppen, want alles wat je maakt kan wel "misbruikt" worden. Het koppelen van een AI aan de rode knop van Nucleaire lanceerinstallaties zonder tussenkomst van een mens zal nooit gebeuren (al was het maar omdat iedereen de film war games heeft gezien :D ). Je zal dus, net zoals bijvoorbeeld genetica, de grenzen moeten vastleggen. Daar zijn partijen al mee bezig. Als een land zich daar niet aan houd, dan kunnen er sancties volgen, om maar een voorbeeld te noemen.
HerrPino @Yzord10 januari 2023 15:37
ChatGPT is niet bijster slim. Het kan alleen iets maken op basis van input die wij hem als mensheid geven. Het is niet creatief en zeker niet op eigen initiatief. Feitelijk het enige wat het kan is goed zoeken op het internet, wat verbanden leggen en dit presenteren alsof in menselijke taal. Is het begin van het einde van Google Search in zicht, ja dat wel ... maar ChatGPT gaat niet de wereld overnemen.

[Reactie gewijzigd door HerrPino op 22 juli 2024 19:48]

uiltje @HerrPino10 januari 2023 15:59
Da's niet zo heel veel anders dan wat sommige mensen kunnen. "Het kan alleen iets maken op basis van input die wij hem als mensheid geven." is dan ook een drogreden als het gaat om zelflerende systemen. Uiteindelijk zijn onze hersenen ook afhankelijk van input en deeltjes-interactie. En ja, da's wat eng, maar dat is wel wat het is.
Goldlady1 @HerrPino11 januari 2023 16:52
pffff, ik loop ff leeg nu....

Er is helemaal geen connectie met het internet. Je hebt het geeneens geprobeerd he?

ps. Nog een +1 ook, jeeezzz...

[Reactie gewijzigd door Goldlady1 op 22 juli 2024 19:48]

Barsonax @Yzord10 januari 2023 13:59
Klinkt eerder alsof je gewoon niet snapt wat ChatGpt is en wat onbekend is is eng.

Je kan je er per definitie tegen afzetten of het gewoon gebruiken om jezelf productiever te maken. Het is in feite een tool zoals we vele andere tools hebben.
CR2032 @Yzord10 januari 2023 23:36
Iedere nieuwe ontwikkeling kan verkeerd worden gebruikt. Een auto is een vervoermiddel maar kan immers ook anders worden gebruikt.

AI en robots zien we al lang in science fiction films. De tijd dat er een AI dokter aan je bed staat of aan de operatietafel komt gewoon dichterbij. AI is heel geschikt voor medische beelddiagnoses maken.
Het wordt eng wanneer dit ook de rechtbank zou gaan worden. Daar moeten goede regels voor worden gemaakt

"Please state the nature of the emergency" Hoe heeft ook alweer die sympathieke holografische arts uit Star Trek?
LOTG @Yzord10 januari 2023 15:21
Ik denk dat je iets te emotioneel naar dit onderwerp kijkt. De term AI die we tegenwoordig overal op plakken is net als het stikkertje slim op veel electro compleet verkeerd.

Er zit weinig intelligentie in al deze dingen, ze doen alleen iets waar ze voor geprogrammeerd zijn.

Het is het zelfde als een robot met een menselijk uiterlijk. Iemand ziet het en krijgt er meteen gevoelens bij die ze niet zouden hebben bij een hamer die exact het zelfde zou kunnen.

Omdat dit een programma is wat heel goed kan doen als of je er mee praat en daarnaast heel goed tekst genereren lijkt het meteen als of dit een heel ver gevorderd iets is, terwijl het in essentie niet meer is dan een zoekmachine die goed kan copy pasten.

Het is geen AI, het kan zich zelf geen nieuwe dingen leren. Dit is een taal model, en het kan ook alleen dat. ChatGPT zal nooit uit zich zelf iets nieuws kunnen doen of leren.
AI heeft 1 doel en dat is continue evolueren op een snelheid die voor de mensheid ongekend is. Dat kan alleen maar verkeerd aflopen.
De huidige "AI" heeft geen enkel doel, het evolueert ook niet uit zich zelf en ik zou mij meer zorgen maken over mensen die bepaalde informatie krijgen en dit inzetten dan deze veredelde digitale bibliotheek.

Wat jij evolutie noemt is andere mensen die deze functionaliteiten bedenken en toevoegen en daar een nieuw model op trainen.
vanviegen @LOTG10 januari 2023 23:24
> De huidige "AI" heeft geen enkel doel,

Natuurlijk wel, een AI training heeft altijd een doel(functie). In dit geval is er getraind om de content op het web tot de essentie terug te brengen, en daar bovenop om een zinnige conversatie te kunnen voeren.

Met andere doelfuncties zijn allicht ook andere doelen na te streven. Het tunen van AI-trainingsparameters gebeurt soms al met AI, hoewel ik niet denk dat GPT-achtige technieken heel geschikt zijn om verbeterde GPT-tjes op de wereld te zetten.

> Het is geen AI, het kan zich zelf geen nieuwe dingen leren.

Zeker wel. Als je chatGPT nieuwe informatie geeft, kan het deze informatie vervolgens toepassen en combineren met andere informatie. Het kan bijvoorbeeld leren programmeren in een nieuwe programmeertaal op basis van een stukje voorbeeldcode.

Op dit moment wordt die nieuwe kennis nog enkel binnen het gesprek toegepast, maar ik kan me voorstellen dat daar verandering in komt. Sowieso zal men de gesprekken gebruiken om nieuwe versies mee te trainen.

Wat moet een systeem kunnen voordat jij het wel een AI zou noemen?

En als iemand je die vraag vijf jaar geleden had gesteld, zou je dan misschien een antwoord hebben gegeven waar chatGPT met vlag en wimpel aan voldoet?
LOTG @vanviegen10 januari 2023 23:51
Jou definitie van doel is inderdaad de functie van de applicatie, niet het willen evolueren zoals gesteld werd in de zin van iets wat meer is dan een programma. En met nieuwe dingen doel ik op iets dat buiten de scope van het model ligt. Je zegt een nieuwe programmeer taal leren, dat is in scope van het model. Het zal zich zelf nooit leren auto rijden.

En zelfs die nieuwe programmeertaal, gaat het zelf op zoek naar die informatie of word dat uit de beschikbare en aangeleverde data gehaald?

En zoals je zegt, nieuwe versies moeten worden getraind.

De term AI is gewoon slecht omdat het verschillende betekenissen heeft. Als dit AI is wat is dan software die bewust word? Dit is machine learning.

Ik zou iets een AI noemen als het zelf informatie gaat zoeken en daar uit continue nieuwe functionaliteit ontwikkeld om problemen op te lossen. En dit buiten een voor gedefinieerde scope. Een taal model met een fancy command prompt die probeert menselijk te klinken is geen intelligentie. Het is heel wat en ontzettend complex en indrukwekkend, maar als we het woord AI weg laten en het menselijke vleugje uit de prompts verwacht ik niet dat er nog veel mensen skynet zien.

Net als een hover board blijkbaar twee wielen mag hebben, hoeft een AI geen eigen intelligentie te hebben. Het moet gewoon goed kunnen doen als of.

Ik de dat Mass Effect de beste omschrijving had, virtual intelligence.

En nee, 5 en zelfs 10 jaar geleden had ik je het zelfde antwoord gegeven.

[Reactie gewijzigd door LOTG op 22 juli 2024 19:48]

vanviegen @LOTG11 januari 2023 14:49
Dus om jouw AI-lat te halen moet het systeem niet alleen nieuwe informatie kunnen absorberen en op creatieve manier toepassen, maar ook zelfstandig kunnen evolueren in een geheel ander systeem.

Is dat ook de eis die je zou stellen bij het vaststellen van intelligentie bij mensen?

Overigens denk ik dat het zelfstandig op zoek gaan naar meer informatie (Googlen) relatief makkelijk toe te voegen moet zijn aan GPT, gezien het een talige bezigheid is. Maar ik denk dat de beslissing GPT geen actieve internet toegang te geven wel verstandig is. :-)

Ik ben het met je eens dat de term AI veel te vaag is. Dat komt omdat we ook niet weten wat intelligentie nou eigenlijk is. Voor veel mensen (en ik zeg niet dat dat voor jou ook geldt) lijkt intelligentie precies dat te zijn wat mensen kunnen, maar computers (op dat moment nog) niet.
uiltje @Yzord10 januari 2023 15:56
AI heeft geen enkel doel, want de huidige AI heeft geen zelfbewustzijn. Je personifieert de dreiging, en als je wat experimenteert met ChatGPT zal je er snel achter komen dat die dreiging er niet is.
cadsite @Yzord10 januari 2023 13:56
In plaats van er een interessante discussie tussen voor en tegenstanders van te maken kies jij enkel voor wat wild in 't rond roepen.
Jammer...
punishedbrains @Yzord10 januari 2023 13:32
Het is niet te stoppen, dit soort zaken zit al jaren in de ontwikkeling. Het is bij lange na niet perfect, maar wat er aan de basis ligt is super indrukwekkend, dit gaat denk ik zelfs 1 van de meest grote veranderingen teweeg brengen in computerland van de afgelopen decennia. Het wordt een simpele kwestie van aanpassen naar de nieuwe realiteit.
Asitis @Yzord10 januari 2023 13:35
Ik snap waar je vandaan komt, maar ik zie mezelf toch ook wel ouder worden en "bang zijn voor het nieuwe". Toen vroeger stereo-geluid nieuw was werd er ook letterlijk moord en doodslag geschreeuwd, die lijn kun je doortrekken met elke nieuwe techniek.

Alle innovatie is eng en potentieel gevaarlijk, dat geldt/gold ook voor het internet, telefoons, GPS en ga zo maar door.
Loller1
@Yzord10 januari 2023 13:38
Microsoft is hier al jaren mee bezig en wat ze nu van plan zijn zal ook wel al jaren in de maak zijn, dit is niet plots gebeurd...
Alxndr @Yzord10 januari 2023 13:41
wordt teveel opgehemeld
Hoezo te veel, heb je het al eens gebruikt? Dit is volgens mij een gamechanger net als Google search een gamechanger was. Ja er zitten nog kinderziektes in, maar die zullen snel genoeg verholpen worden.

Dat er multinationals achter zitten... tsja, waar zitten die niet achter? En het is makkelijk klagen, maar dan ga je compleet voorbij aan de voordelen die multinationals ook hebben. Je kunt nog steeds kiezen voor andere/kleinere/lokale merken, maar ben je bereidt/kun je het opbrengen daar extra voor te betalen? Waarschijnlijk, net zoals de overgrote meerderheid van de mensen, niet.

En hoezo nu langzaam zich bekend maken? Tweakers schreef in 2019 al over de inverstering van een miljard door MS, link staat zelfs in het artikel.

PS als je al gedownmod wordt, komt dat omdat uitspraken doet die op onderbuikgevoelens gebaseerd zijn zonder verdere onderbouwing.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 19:48]

Cergorach
@Yzord10 januari 2023 14:05
Het issue is niet de AI, het issue is de mensen. Hier op Tweakers.net zie je al tweakers, die beter zouden moeten weten, al ChatGPT gebruiken op een manier waarvoor deze niet bedoeld is en dan raar staan te kijken als je met de resultaten die daaruit komen niet verder komt of je zelfs onderuit gaat.

Het is net als met elk andere nieuwe technologie, wees voorzichtig hoe je het gebruikt en zorg er voor dat je er niet geheel van afhankelijk bent.
Xbeek 10 januari 2023 13:27
Toen Bloomberg schreef dat Microsoft aan het voorbereiden is om ChatGPT te integreren in Bing kreeg ik al kriebels:

https://www.bloomberg.com...leadSource=uverify%20wall

Miljarden mensen gebruiken Microsoft's Bing. De output van ChatGPT ziet er fantastisch uit en ook ik ben verbaasd over de geliktheid van de antwoorden die de chatbot geeft op mijn vragen.

Maar zo onschuldig is dit niet! Ik hoef niet lang na te denken wat ik allemaal zou kunnen met de macht die ik zou hebben als ik de eigenaar was van dat algoritme!

Ik zou zeer machtig en heel rijk kunnen worden, op een hele subtiele manier, wat een gouden handel zeg: invloed op teksten uit een internetzoekmachine die door miljarden mensen gebruikt wordt!

Met voldoende resources zou het me zeker lukken alle politieke pogingen om toezicht uit te oefenen, naar mijn hand te zetten en ze precies te geven wat ik wil en alles waarvan ik niet wil dat ze het zouden zien, zou ik echt heel gemakkelijk achter kunnen houden, zeker voor jaren!

Beste politiek in Nederland, beste politiek in de EU: doe hier iets aan, stop deze macht van algoritme schrijvers, die zoveel macht over vaak nietsvermoedende wereldburgers hebben. Verbied deze massa manipulatietechnieken, totdat burgers er goed tegen beschermd kunnen worden.
Xerxes249 @Xbeek10 januari 2023 13:36
Net als Google?
Xbeek @Xerxes24910 januari 2023 13:43
Ik vrees zelfs de next step.
Google laat meestal nog content van anderen zien.
Deze content die mensen gaan zien wordt volledig door de "AI" geschreven en ziet er gelikt uit, dan denk je ah natuurlijk dat klinkt best logisch en het wordt opgeslagen in je brein als waarheid.
brrrr...
watercoolertje @Xbeek10 januari 2023 14:30
Google laat meestal nog content van anderen zien.
Dat kan nu ook, de volgorde van die content bepaald Google/Bing dus die kan prima de volgorde naar zijn hand zetten en jou daarmee lichtelijk sturen in een bepaalde richting.
drakiesoft @watercoolertje10 januari 2023 18:27
Yep, zoals die volgorde algoritmen van Facebook, instagram en al die andere sociale toko's die je je alleen dingen willen voorschotelen wat jij lees wat ze zelf) belangrijk vindt. Nog erger tiktok die meestal jonge gebruikers buiten china allemaal onzin laten zien en binnen China intelligente zaken met het doel, de jeugd elders dom houden en daar dus later voordeel uit halen.
k995 @Xbeek10 januari 2023 13:40
Euh je snapt toch dat als microsoft dat nu al wil doen ze dat gewoon kunnen?
Xbeek @k99510 januari 2023 13:50
Volgens Wikipedia is Bing een zoekmachine en zo zien en gebruiken mensen het.
Nu gaan ze een zoekmachine samensmelten met een chatbot...
Wat ze kunnen en wat zouden moeten mogen zijn wat mij betreft verschillende zaken.
k995 @Xbeek10 januari 2023 14:01
Bing is een zoekmachine waar MS nu 100% de controle over heeft wat jij te zien krijgt als je zoekt.

Het enige andere is dat de chatbot beter kan begrijpen wat je zoekt, echter kan MS nu, gisteren en morgen de resultaten die het geeft 100% aanpassen.

Dit zorgt dus voor niks extra "gevaar" dat er niet al was.

De vraag is echter waarom zou microsoft (of google) zo een samenzwering doen?
Xbeek @k99510 januari 2023 14:07
Natuurlijk snap ik dat zoekmachines al jaren ons beïnvloeden wat we wel en niet zien.
Maar volgens mij is dit een Bing upgrade naar content creator!
k995 @Xbeek10 januari 2023 14:54
Dus je denkt dat bing ipv te verwijzen naar website zelf de info zoekt en geeft en vervolgens aanpast?
Nogmaals kunnen ze nu ook al en je zou veel verder moeten gaan dan wat whatgpt nu kan indien je echt fundamenteel iets zou willen wijzigen.

EN nogmaals: waarom?
Xbeek @k99510 januari 2023 15:08
De waarom vraag is heel simpel als je miljarden investeert: business!
Een AI chatbot combineert bestaande online informatie tot een nieuw stuk tekst.
Maar welke informatie wel en niet gebruikt worden en welke "waarde" wordt meegegeven is subjectief en wordt dus bepaald de het algoritme.

Als hoestdrank fabrikant zou ik Microsoft best wel willen betalen voor een mooi Bing advies op de vraag: wat kan ik doen tegen langdurige hoest...

Heel subtiel wetenschappelijke informatie met een kleine hint naar mijn product, gecombineerd tot gladde tekst in de "betrouwbare" Microsoft browser.
k995 @Xbeek10 januari 2023 15:33
En het enige dat MS heeft is een zoek engine?
MS kan dit in tal van hun producten gebruiken , direct doemdenken en samenzweringen gaan verzinnen is niet nodig.
Luuk @k99510 januari 2023 15:13
Ook al zijn de resultaten door Google/Bing 'aan te passen' je kunt nog altijd wel zélf de bron zien.
Een bron checken bij de resultaten van ChatGPT zit er niet in. Dat is het gevaar.
k995 @Luuk10 januari 2023 15:33
Echter gebruik je dan geen zoek engine meer en dat weet je ook.
Daarbij waarom zou MS iets duidelijk manipuleren? Dat slaat toch echt nergens op, voor welke reden?

[Reactie gewijzigd door k995 op 22 juli 2024 19:48]

Verwijderd @k99510 januari 2023 16:44
Om meer geld te verdienen.

Random voorbeeld: voor megacorporaties is het goed om bronnen die positief zijn over kapitalisme aan te raden, en bronnen die negatief zijn af te raden. Doet MS/Google dit? Geen idee, kun je niet weten. En daarin zit het gevaar.

Met corporate AI chatbots heb je hetzelfde probleem.
k995 @Verwijderd10 januari 2023 17:08
Net zoals je dat kan zien bij social media kan je dergelijke bias ook vinden bij search engines .
De bedoeling is dat deze grotendeels neutraal zijn, en neen, iets belachelijks als kapitalisme promoten gaat voor MS geen cent meer opleveren. Dat zie je ook niet gebeuren op sociale media bijvoorbeeld.
Verwijderd @k99511 januari 2023 11:17
Dat kun je dus niet weten of bewijzen, omdat het allemaal closed source is. Er is een incentive, dus waarom zouden ze het niet doen? Natuurlijk zou dat soort gedrag (cultuur bijsturen in hun voordeel) wel degelijk iets opleveren voor ze.
k995 @Verwijderd11 januari 2023 11:48
Tuurlijk kan je dat wel bewijzen, genoeg studies dat social media dit doet bijvoorbeeld, en idd om winst.
EN zonder enige AI, gewoon ouderwetse programmatie.

Nogmaals alsMS dat wil doen, zouden ze dit al doen.
vanviegen @k99510 januari 2023 22:52
> De vraag is echter waarom zou microsoft (of google) zo een samenzwering doen?

Geld? Macht? En ik denk niet dat ze dat zelf als een samenvatting zouden zien... Gewoon zaken.
kruimel0 @Xbeek10 januari 2023 13:56
Maar ze kunnen (en doen al!) toch gewoon invloed uitoefenen op welke zoekresultaten jij ziet? Ze zijn op dit moment al technologisch prima in staat om verkiezingen te beinvloeden: als jij op kandidaat A zoekt, krijg jij positieve nieuwsverhalen over kandidaat A, maar als jij op kandidaat B zoekt, krijg jij negatieve nieuwsverhalen over kandidaat B.

Ook de zoekresultaten in bijv. Facebook zijn beinvloed door bepaalde politieke stellingen: https://www.rtlnieuws.nl/...s-trump-biden-nepaccounts

Dit is allemaal al lang bekend en wordt ook tegen getreden en gehandhaafd. Ik zie niet in waarom dit zo kritisch zou veranderen bij een chatbot.

In kort, ik ben net zo bang voor de macht die komt door een zoekmachine als de macht die men krijgt van een chatbot, maar het eerste is al een werkelijkheid voor geruime tijd.

[Reactie gewijzigd door kruimel0 op 22 juli 2024 19:48]

gepebril @Xbeek10 januari 2023 13:49
Volgens mij heeft EU en NL politiek via Snowden en Assange aangegeven hoe belangrijk zij het vinden dat de burger open en eerlijk geinformeerd worden. De wereld is niet eerlijk, dat zijn grote groepe mensen niet en soms de NL politiek ook niet. Zo draait Oekraiene natuurlijk niet om de arme burgers. Die zijn er in Jemen, Somalië en Syrie ook. Het gaat gewoon om de grondstoffen die in het oosten liggen. En het is geen complot. Dat is hoe het werkt. Alleen met dat verhaal krijg je dan Henk en Ingrid moeilijk mee...

[Reactie gewijzigd door gepebril op 22 juli 2024 19:48]

divvid @Xbeek10 januari 2023 14:27
stoppen lukt niet, enige wat bereikt wordt zijn dooddoeners voor de mensen die het al dan niet eens zijn met je standpunt, afhankelijk van hun doel. Het wordt heel makkelijk om regelgeving te gaan bagatelliseren, want, vast bedacht door AI en ik wil iets anders. Eigenlijk niet veel anders dan nu, alleen nu noemen we de 'AI' lobbyisten.
PCRaceMASTER 10 januari 2023 13:17
Hiermee zetten ze toch wel een hele sterke stap richting een slimme assistent.
moonlander @PCRaceMASTER10 januari 2023 13:19
en zoekmachine
MrMonkE @moonlander10 januari 2023 13:24
Ja, ik gebruikte al voornamelijk ChatGPT voor kleine code lookups.
En dingen als "Maak een bash menu blabla.. options blablaba run command X. scheelt mij weer 5 minuten typen.
Carn82 @MrMonkE10 januari 2023 13:56
Ja, het is een sterke tool als je ook de juiste goede vragen/prompts kan formuleren (wat eigenlijk in het 'echte leven' ook de belangrijkste skill is.. beetje code pielen kunnen de meesten wel :o )
!GN!T!ON @Carn8210 januari 2023 14:03
Ben jaren systeembeheerder / 2de lijnssupport geweest. Mijn grap was altijd dat vrijwel heel mijn werk was de juiste term kennen om in Google in te typen :+
orca @!GN!T!ON10 januari 2023 14:32
Dat is ook ervaring.. en zeer nuttige ook want zoeken met de goede termen geeft veel vlotter een bruikbaar antwoord.
Verwijderd @!GN!T!ON10 januari 2023 15:06
Mijn grap was altijd dat vrijwel heel mijn werk was de juiste term kennen om in Google in te typen :+
De grap is, het is geen grap.

Google goed kunnen gebruiken is een daadwerkelijke skill die je kan helpen in vrijwel ieder technisch vak.
Zie Tech Support maar dat kan je ook vervangen voor bijvoorbeeld programmeren... Als je StackOverflow morgen verwijderd dan ligt ook de halve programmeer wereld plat..

En dat is ook niet nieuw. Standing on the shoulders of giants is al zo oud als de mensheid zelf. We bouwen als mensheid voort op de kennis die anderen op hebben gedaan. Tegenwoordig hebben we er alleen een zoekmachine bij :D
MrMonkE @Carn8210 januari 2023 14:57
Maar soms zegt het dingen die gewoon pertinent onjuist zijn. Een vorm van Russische Roulette.
Zo liet ik hem een docker script schrijven dat alle rommel weggooit dat niet bij draaiende containers hoort.
Ik kreeg een script dat precies dat doet! MAAR.. wel in de eerste regel alle containers uitzet. Oops bijna alles weg. Altijd goed lezen :P
Carn82 @MrMonkE10 januari 2023 16:30
fouten maken is 'menselijk'!
Magic Power @MrMonkE10 januari 2023 16:38
Mensen zeggen soms ook dingen die helemaal niet waar zijn, of ze maken fouten omdat ze soms ergens niet over hebben nagedacht.
uiltje @MrMonkE10 januari 2023 15:47
Exact, het lost het probleem op waarbij je de term niet weet en er dus niet op kan zoeken. De AI is slim genoeg om met een beschrijvende vraag om te gaan. Een mooi template maken voor documentatie werkt ook prima.

Wat betreft de informatie: ik zit in de cryptografie en alle antwoorden bevatten wel misinformatie. Dus voor ingewikkelde onderwerpen levert het maximaal een startpunt op voor verder onderzoek.

En wat betreft Microsoft Office, het is 100x beter dan hun nietszeggende helpteksten of hun medewerkers in de community.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 22 juli 2024 19:48]

cadsite @PCRaceMASTER10 januari 2023 13:54
https://i.imgur.com/gFQcsCk.png
eonflux 10 januari 2023 14:48
ChatGPT is zo revolutionair dat het de wereld gaat is aan het veranderen. Dit is echte innovatie mensen en is echt meer dan 29 mlj waard. Ik heb er met zo’n bod geen goed gevoel bij dat GPT in deze vorm blijft bestaan.

Je kan bang zijn voor dit soort AI ontwikkelingen of je kan er mee leren omgaan en er beter in worden want dit is de toekomst.
Tintel @eonflux10 januari 2023 15:20
of je kan er mee leren omgaan en er beter in worden
Wie kan er beter in worden? Wij als gebruikers bedoel je?

Toch geeft deze waardering ook gewoon aan dat dergelijke bedrijven (zoals MS) teveel geld bezitten en dat er teveel geld in omloop is. Ook al zou de investering zich terug verdienen - dat betekent nog niet dat de waardering terecht is. Als zoveel meer (in verhouding) wordt betaald voor een AI die teksten kan combineren dan mensen te betalen om verhalen te schrijven dan krijg je de teloorgang van verhalen vertellen middels boeken en films/series.

Niet dat de AI slecht is o.i.d. - het is zeker een knappe prestatie. Maar zonder besef wat je doet wordt het toch moeilijk om nuances aan te brengen lijkt mij. Een verhaal schrijven door teksten van anderen te combineren is toch echt wat anders dan een nieuw grappig (bijv.) verhaal schrijven lijkt mij.
eonflux @Tintel10 januari 2023 19:18
Ja, ik bedoel wij als gebruiker. Het is accepteren dat dit soort tools de toekomst zijn. Ikzelf zit in de grafische wereld en vrees dat er over een paar jaar minder vraag zal zijn naar wat wij doen door dit soort tools.
Tintel @eonflux11 januari 2023 08:52
Minder vraag - tja dat denk ik ook wel. Maar toch, de AI heeft input nodig en als dat opdroogt of teveel van hetzelfde wordt...
Edgarz 10 januari 2023 17:49
De hype van 2023.

ChatGPT is niet slim, het is oerdom en een reproductiemachine zonder het verschil te kunnen maken wat 'goed' en 'fout' is. Als foute antwoorden in de meerderheid zijn, is dat het nieuwe 'goed'.
lighting_ @Edgarz10 januari 2023 19:55
dat fout komt omdat het data van 2021 beschikt. Dat zal dus met de tijd verbeterd worden.
Wellicht kan je ook vragen welke bronnen gebruikt zijn.
Edgarz @lighting_11 januari 2023 00:43
Dat verandert niets aan het principe waarop het leren van AI gebaseerd is. Het is ook geen echt AI, meer een hele grote database waar een algoritme op draait. Net zoals Google. AI is toch wat anders.
lighting_ @Edgarz11 januari 2023 08:12
Jij snapt het inderdaad
Verwijderd 10 januari 2023 13:52
O Nee, nog meer inhoudsloos gewauwel op websites en in blaadjes die ff snel gevuld moeten worden. Een paar jaar geleden moest je je voorbij de webwinkels heenworstelen als je echte info wilde, nu stikt het zo langzamerhand van de AI-Brij, waar je niets, maar dan ook werkelijk niets aan hebt.
langestefan @Verwijderd10 januari 2023 14:20
Dat is wel heel kort door de bocht. Ik zie ook niet in wat info op webwinkels te maken heeft met ChatGPT, dat is een opsomming van bekende informatie en ChatGPT is bedoeld voor het schrijven van teksten.

Overigens is OpenAI ook verantwoordelijk voor Dalle-E voor het genereren van realistische foto's en Codex voor het schrijven van code. Codex vormt weer de basis voor GitHub copilot, die populaire tool van Microsoft. Daarnaast nemen ze met deze overname ook een groot aantal zeer getallenteerde AI engineers/data scientists over en dat heeft ook behoorlijk wat waarde. Dus zo gek is deze waardering nog niet.
GeroldM
@langestefan10 januari 2023 15:10
Zoals ik de post van @Verwijderd lees, word er vooral gedoeld op de trend. In plaats van dat je zoekterm daadwerkelijke resultaten opleverde, moest je eerst door een heleboel brakke sites, welke onbeschaamd hun eigen waren aanboden, want de consensus bij web-beheerders was dat daar geld mee was te verdienen en iedereen sprong daar dus met 2 voeten tegelijk in.

Nu heet dat beestje ChatGPT.

Het is een mooi stukje techniek, maar de betrouwbaarheid van de geleverde informatie geeft te denken. Net zoals bruikbaarheid. Echter is de hype zo sterk dat iedereen en hun grootmoeder er met beide benen in springt.

Nu heb ik al meerdere van deze trends/hype meegemaakt. Tweaker @Verwijderd waarschijnlijk ook. ChatGPT zal langer doordraaien dan andere trends, want multinationals zoals Microsoft zijn bereid er enorme hoeveelheden geld in te proppen en zij zullen minstens dat geld terug willen verdienen. En zoals ik al eerder aangaf, het is een mooi stukje techniek.

Of dat het brengt wat jij ervan verwacht? Goede vraag. Zelf denk ik van niet. Had liever gezien dat al die AI engineers en data scientists hun kennis/kunde hadden losgelaten op het probleem van energie distributie hadden gestort. Het ontdekken van patronen in verbruik, opwekking, distributie, weer en gridcongestie en dat allemaal goed verwerken in een toepasbaar grid, dat is nuttiger dan een AI gegenereerde taalbrij die met veel woorden weinig to niks zeggen. Hmm, krijg ineens het idee dat ChatGPT een heleboel politici nu al kan vervangen.
Verwijderd @GeroldM10 januari 2023 15:25
“ Hmm, krijg ineens het idee dat ChatGPT een heleboel politici nu al kan vervangen.” is ook mijn stokpaardje: de turingtest zou politici moeten uitsluiten. Het verschil tussen ruttiaans bla bla en chatgpt uitvoer is ongeveer nul. Dat zegt genoeg(over allebei). En ja, het is bijzonder wat chatgpt presteert. Maar het is de hondinde pot: de informatie inhoudbenadert nul.
langestefan @GeroldM10 januari 2023 16:35
Zoals ik de post van @Verwijderd lees, word er vooral gedoeld op de trend. In plaats van dat je zoekterm daadwerkelijke resultaten opleverde, moest je eerst door een heleboel brakke sites, welke onbeschaamd hun eigen waren aanboden, want de consensus bij web-beheerders was dat daar geld mee was te verdienen en iedereen sprong daar dus met 2 voeten tegelijk in.

Nu heet dat beestje ChatGPT.
Dat heeft niks te maken met ChatGPT. ChatGPT is een tool, een stuk gereedschap. Wat je ermee doet bepaal je zelf, of in dit geval de website die je bezoekt. Overigens herken ik wat je zegt niet, als ik op zoek ben naar een product ga ik naar tweakers en daar staat alle informatie perfect op een rijtje.
Het is een mooi stukje techniek, maar de betrouwbaarheid van de geleverde informatie geeft te denken. Net zoals bruikbaarheid. Echter is de hype zo sterk dat iedereen en hun grootmoeder er met beide benen in springt.
Het gaat om de potentie. Ik ben het met je eens dat ChatGPT veel onzin lult, maar je moet het breder zien. ChatGPT is wellicht stap 4 (na GPT 1.0-3.0). De vooruitgang in de laatste 2-3 jaar is bizar en de potentie is dus enorm. Ik zou ChatGPT nu niet gebruiken om ongecontroleerd teksten te schrijven, maar wel als 'schrijfmaatje'. Net zoals ik GitHub copilot gebruik met code kan ik hetzelfde doen met ChatGPT voor tekst. Ik zit soms vast in mijn schrijven en als ChatGPT dan een voorzetje kan doen of met willekeurige suggesties kan komen (vooral in Word, Outlook) dan kom ik er wel uit.
Nu heb ik al meerdere van deze trends/hype meegemaakt. Tweaker @Verwijderd waarschijnlijk ook. ChatGPT zal langer doordraaien dan andere trends, want multinationals zoals Microsoft zijn bereid er enorme hoeveelheden geld in te proppen en zij zullen minstens dat geld terug willen verdienen. En zoals ik al eerder aangaf, het is een mooi stukje techniek.
Als je nu nog steeds denkt dat tekstmodellen een hype zijn dan zit je helaas echt met je hoofd in het zand. Ga je eens verdiepen in waar LLM's voor gebruikt worden en dan zul je zien dat er van een hype geen sprake is.
Of dat het brengt wat jij ervan verwacht? Goede vraag. Zelf denk ik van niet. Had liever gezien dat al die AI engineers en data scientists hun kennis/kunde hadden losgelaten op het probleem van energie distributie hadden gestort. Het ontdekken van patronen in verbruik, opwekking, distributie, weer en gridcongestie en dat allemaal goed verwerken in een toepasbaar grid, dat is nuttiger dan een AI gegenereerde taalbrij die met veel woorden weinig to niks zeggen.
Vind dit een slecht argument. Er zijn altijd 'nuttigere' problemen om op te lossen. Overigens werken er al genoeg mensen aan zogeheten 'smart grids', daar speelt AI ook een grote rol maar het is ook gewoon een ICT/elektrisch probleem.
DeDooieVent 10 januari 2023 13:18
Ik hoop op de terugkeer van Clippy eerlijk gezegd
HerrPino @DeDooieVent10 januari 2023 15:40
Dat zou wel een meesterlijke implementatie zijn ;) Clippy 2.0 powered by ChatGPT :)
DeDooieVent @HerrPino10 januari 2023 16:28
RTX4090ti vereist voor vloeiende animatie, dat dan weer wel he :+

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