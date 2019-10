OpenAI leert robot Rubiks kubus oplossen met één hand

Onderzoeksinstituut OpenAI heeft zijn mensachtige robothand Dactyl geleerd om Rubiks kubus op te lossen. De robothand doet dat niet in een recordtijd, maar wel met opvallende vingervlugheid.

De robothand van OpenAI bestaat in feite uit oude hardware, volgens de organisatie is dergelijke hardware al vijftien jaar op de markt. De aansturing is echter geheel nieuw. De organisatie heeft in simulaties algoritmes getraind waarmee de robothand vervolgens zelf kan leren om Rubiks kubus op te lossen.

Al sinds mei 2017 werkt OpenAI aan het project. Na enkele maanden waren de simulaties al klaar, maar het uitvoeren bleek moeilijker. In 2018 lukte het de onderzoekers om de robothand een blok te laten vasthouden en te draaien, maar pas nu heeft de machine de vingervlugheid om Rubiks kubus op te lossen.

De onderzoekers merken op dat het oplossen van Rubiks kubus met één hand erg uitdagend is, ook voor mensen. Het kost kinderen jaren tijd om de benodigde behendigheid hiervoor te krijgen. Het lukt de robothand nog niet altijd om de puzzel op te lossen. Bij 60 procent van de pogingen gaat het goed, al daalt dat naar 20 procent bij een maximale moeilijkheidsgraad.

Ook als de robothand belemmerd wordt weet het algoritme stand te houden. OpenAI bond bijvoorbeeld twee vingers aan elkaar vast, voorzag de hand van een rubberen handschoen, legde er een doek overheen en verstoorde het proces door er een pluche giraffe tegenaan te duwen.

OpenAI geeft in een video uitleg over het proces en heeft een paper gepubliceerd. Ook heeft de organisatie een onbewerkte video online gezet waarin te zien is hoe de robothand in vier minuten Rubiks kubus oplost.