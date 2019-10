Volition gaat na elf jaar de belabberde pc-port van Saints Row 2 fiksen

Volition komt met een performance-update voor het elf jaar oude Saints Row 2, dat wordt gezien als de belabberdste pc-port aller tijden. De game krijgt ook ondersteuning voor Steamworks, en krijgt dlc-pakketen die voorheen alleen op consoles beschikbaar waren.

De update werd aangekondigd tijdens de Saints Row 2 11th Anniversary-stream, en moet de erbarmelijke prestaties en crashes die de pc-versie plagen, eindelijk fiksen. Gamespy wordt daarnaast vervangen door Steamworks, waardoor online multiplayer in Saints Row 2 weer mogelijk wordt. De game krijgt daarnaast betere draw distances, verbeterde audiokwaliteit en ondersteuning voor meer schermresoluties. De ontwikkelaar gaat ook dlc-pakketen toevoegen die voorheen alleen op consoles beschikbaar waren. De nieuwe versie van Saints Row 2 wordt gratis beschikbaar gesteld voor alle Steam-gebruikers, maar komt uit onder een nieuwe Steam-id. Het spel zal dus als een aparte game in Steam-bibliotheken van gebruikers verschijnen.

Saints Row 2 kwam zo'n elf jaar geleden uit en wordt tot op heden gezien als een van de beroerdste pc-ports aller tijden. Een andere ontwikkelstudio was verantwoordelijk voor de port, waardoor de broncode van Saints Row 2 na het faillissement lange tijd onvindbaar was. Hierdoor was het onmogelijk om de technische problemen op te stellen, maar na een lange zoeksessie is de code op 'mysterieuze wijze' weer boven water gekomen. Hiervoor heeft Volition contact opgenomen met ontwikkelaars die aan de pc-port hebben meegewerkt. Volition kan na elf jaar dus eindelijk uit de voeten met de pc-versie van Saints Row 2. Hiervoor heeft de studio een team van twee man samengesteld, bestaande uit communitymanager Mike Watson en freelancer Thomas Jepp. Het is onduidelijk wanneer de update, die door Watson een 'labor-of-love' wordt genoemd, moet uitkomen. "It's done when it's done."

Saints Row 2 is een soort gekke variant op GTA en kwam vlak na de release van het meer introspectieve en dramatische GTA IV uit. Hoewel de game duidelijk minder succesvol was dan GTA IV, werden de consoleversies goed ontvangen door critici op Metacritic. Helaas ontving de pc-variant door zijn jammerlijke prestaties minder lof. De game heeft diverse fixes en mods, die door de community zijn gemaakt, nodig om speelbaar te zijn. Een officiële update is dus meer dan welkom, zelfs al komt hij elf jaar te laat.