Remaster Saints Row: The Third duikt op bij Amerikaanse certificeringswebsite

Het bestaan van Saints Row: The Third Remastered is onthuld via een ESRB-pagina. Het ziet er sterk naar uit dat de openwereld-actiegame uit 2011 opnieuw uitgebracht gaat worden. De platformen die erbij staan, zijn Windows, Xbox One en PlayStation 4.

Het ESRB is de Amerikaanse organisatie die zich buigt over leeftijdsclassificatie voor videogames. Nieuwe informatie is er niet op de pagina; het blijft beperkt tot een beschrijving van de meest extreme inhoud, de platformen en de naam van de game. Een releasedatum is er dus niet.

Destijds werd Saints Row: The Third uitgegeven door THQ, maar dat is inmiddels failliet. Nu zijn de rechten van de game in handen van Koch Media, dat overigens ook de ontwikkelaar, Volition, in handen heeft. De Saints Row-franchise lag al niet stil: een klein jaar geleden werd Saints Row: The Third uitgebracht voor de Nintendo Switch en deeltje vier kwam vorige maand ook uit voor Nintendo's console.

Moederbedrijf Koch Media stelde vorig jaar in een interview met GamesIndustry.biz dat een geheel nieuwe Saints Row-game er ook aan komt en dat er ergens in 2020 meer onthuld gaat worden.

Trailer van de originele Saints Row: The Third uit 2011