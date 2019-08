THQ Nordic neemt makers Darksiders III over en werkt aan nieuwe Saints Row

Uitgever THQ Nordic neemt Gunfire Games over, de studio die Darksiders III heeft gemaakt. Ook lijft de uitgever het Italiaanse Milestone in, dat is de studio achter de MotoGP-games. Verder maakt THQ bekend dat er aan een nieuwe Saints Row-game wordt gewerkt.

De overnames en de komst van de nieuwe game blijken uit de kwartaalcijfers die THQ Nordic heeft gepresenteerd. Het bedrijf schrijft dat ontwikkelaar Volution druk bezig is met het maken van een nieuwe Saints Row-game en dat het gaat om een volwaardig vervolg op Saints Row IV uit 2013. Wanneer de nieuwe game uitkomt, is nog niet bekend.

Wat de THQ Nordic betaalt voor de overname van Gunfire Games, is niet bekendgemaakt. De studio werkte al nauw samen met THQ, maar wordt nu volledig eigendom van de uitgever. De overname omvat 63 werknemers en alle rechten op de titels uit het portfolio van Gunfire. Er wordt al gewerkt aan een nieuwe game in de serie, maar Darksider Genesis wordt door een andere studio gemaakt.

Voor de overname van de Italiaanse studio Milestone betaalt THQ Nordic 44,9 miljoen euro. Dat bedrag kan nog oplopen als bepaalde doelen worden overtroffen. Milestone werd 25 jaar geleden opgericht en is bekend van zijn racegames. De studio heeft de MotoGP-rechten in handen en brengt jaarlijks een game uit rondom het motorracekampioenschap. Milestone is ook de maker van de Ride- en MXGP-series.

Ook heeft THQ Nordic Het Amerikaanse Goodbye Kansas Game Invest overgenomen. Dat is een investeerder die geld steekt in diverse gamestudio's. Een van de studio's waarin het bedrijf investeert, is de Zweedse ontwikkelaar Experiment 101, die werkt aan de game Biomutant. THQ Nordic gaat dat spel uitgeven en door de overname van Goodbye Kansas krijgt het de volledige rechten op die titel in handen.

THQ Nordic AB, het moederbedrijf waar Koch Media/Deep Silver, Coffee Stain en THQ Nordic GmbH onder vallen, wil ook zijn naam veranderen. De overkoepelende eigenaar van de gamestudio's en uitgevers wil verdergaan als de Embracer Group. De naamswijziging wordt op 17 september voorgelegd tijdens de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders en gaat bij akkoord op dat moment in.