Voorzitter FTC staat open voor opbreken grote techbedrijven

De voorzitter van de Amerikaanse handelsautoriteit FTC staat ervoor open om grote techbedrijven op te breken. FTC-hoofd Joe Simons zegt dat dat niet ideaal is, maar dat het in sommige gevallen de juiste methode kan zijn om de dominantie van de bedrijven tegen te gaan.

"Als we bedrijven moeten opbreken, dan doen we dat", zegt Simons in gesprek met Bloomberg. Hij reageert daarmee op het onderzoek dat de Federal Trade Commission eerder deze maand is begonnen naar Facebook. De FTC onderzoekt in het bijzonder of het sociale netwerk bedrijven als Instagram en WhatsApp heeft overgenomen om concurrentie voor te blijven. Zulke praktijken zouden in strijd zijn met het mededingingsrecht. "Het is de vraag waardoor Instagram zo populair is geworden als het nu is", zegt Simons. "Zou het bedrijf hoe dan ook zo gegroeid zijn, of komt dat door de overname door Facebook?"

Simons zegt dat het opbreken van grote techbedrijven een van de mogelijkheden is om concurrentie terug te brengen naar de sector. "Dat is niet ideaal, omdat het erg rommelig is. Als het echter moet, dan moet het." De FTC kan in bepaalde gevallen besluiten om aankopen terug te draaien. De instantie gaf jaren geleden toestemming voor overnames zoals die van WhatsApp. Voor het terugdraaien zou toestemming van een rechter nodig zijn. "We zouden dan kunnen zeggen dat we een fout hebben gemaakt", zegt Simons.

Simons wil niets zeggen over het verloop van het onderzoek. Dat loopt parallel met een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat ook kijkt naar verschillende overnames van techbedrijven. Simons zegt in het interview dat beide partijen naar specifieke situaties kijken. "De FTC kan bijvoorbeeld kijken naar het feit dat Amazon een supermarkt koopt, terwijl het ministerie de overname van een muziekstreamingsite onderzoekt."

In Amerika loopt inmiddels al langer een discussie over de dominantie van grote techbedrijven. Verschillende politici, zoals de Democratische senator Elizabeth Warren, willen dat de grote techbedrijven worden opgebroken. Zij zouden concurrentie voorkomen door kleine bedrijven in een vroeg stadium over te nemen. Ook in Europa liggen de techbedrijven onder vuur, zowel vanwege concurrentiezaken als voor kwesties als nepnieuws en dataschandalen.