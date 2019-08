Klanten van Amazon krijgen mails met orderbevestigingen van andere klanten

Klanten van Amazon melden dat zij berichten krijgen die voor andere klanten bedoeld zijn. Het zou gaan om onder andere rekeningen en bestelinformatie. Het is niet duidelijk om hoeveel klanten het gaat en of daar ook Nederlanders bij zitten.

De e-mails zijn ingezien door TechCrunch, dat ook met andere ontvangers van de berichten heeft gesproken. Het voorval kwam naar boven nadat een beveiligingsonderzoeker e-mails ontving van een andere klant. In die e-mail stond onder andere de naam, het adres, en de details van een bestelling die de andere persoon had gedaan. Het lijkt erop dat de e-mails zijn verstuurd naar andere personen die ook een bestelling hadden geplaatst, en daarvan de verkeerde details doorkregen.

Amazon heeft nog niet officieel gereageerd, maar volgens één van de ontvangers van een verkeerde e-mail heeft de klantenservice inmiddels aangegeven aan onderzoek te starten. Het is niet de eerste keer dat Amazon de fout in gaat met het verzenden van verkeerde informatie. In november vorig jaar publiceerde het bedrijf al namen en e-mailadressen van klanten op zijn website. Het ging daarbij niet om een hack, maar een fout vanuit het bedrijf.