Stagiairs bij Foxconn werken illegaal veel uren voor productie Amazon-speakers

Het Chinese Foxconn bekent dat het minderjarige werknemers overuren laat draaien om pieken in de vraag naar Amazons slimme speakers te verwerken. Ook wordt van de kinderen verwacht dat ze nachtdiensten draaien. Dat is tegen de Chinese wet.

Het nieuws kwam naar buiten middels een rapport van China Labor Watch, dat opgepikt werd door The Guardian. Het zou gaan om duizend kinderen van 16 tot 18 jaar. Deze mogen wel in de fabrieken werken, maar alleen overdag en zonder overuren. Ze komen van scholen en technische opleidingen in het kader van stages en worden mede door hun docenten onder druk gezet om extra uren te accepteren.

Ze zouden 'veel meer dan de maximale 36 uur per maand' werken; er worden voorbeelden gegeven van kinderen die tien uur per dag, zes dagen per week werken. Wie weigert, zou niet stage kunnen lopen bij Foxconn en mogelijk niet in aanmerking komen voor een studiebeurs, of zelfs geheel niet slagen voor hun opleiding.

Vorig jaar al kwam een soortgelijk rapport uit, van dezelfde bron en over dezelfde bedrijven en fabrieken. China Labor Watch stelt dat de situatie ten opzichte van 2018 alleen maar is verslechterd.

Foxconn gaf tegenover The Guardian toe dat de studenten illegale uren maakten en zei onmiddellijk stappen te zetten om dit recht te zetten. Amazon zegt in een reactie dat het geen tolerantie heeft voor overtredingen van de gedragscode van zijn toeleveranciers en regelmatig onafhankelijke inspecteurs op de fabrieken afstuurt. Op deze zaak in het bijzonder zijn ook direct inspecteurs van Amazon gezet, aldus de techgigant.