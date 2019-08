Google: gebarenbediening is sneller dan navigatie met knoppen in Android

Volgens onderzoek van Google werkt gebarenbediening in Android sneller dan het gebruik van een terug- of home-knop op het scherm. Het onderzoek toont ook aan dat gebruikers knoppen desondanks meer ergonomisch vinden.

Op zijn Android-ontwikkelaarsblog toont Google resultaten van het onderzoek waaruit blijkt dat het bedienen van de terug- en home-functies sneller gaat met gebarenbediening. In Android Q gaan die acties met een duimveeg over het scherm naar links of naar rechts. Het bekijken van recente apps of wisselen van app gaat met gebarenbediening niet sneller, maar volgens Google wordt die actie half zoveel gebruikt.

Gebruikers vinden de gebarenbediening iets beter werken dan knoppen als ze het toestel met één hand bedienen, blijkt uit het onderzoek. Wel scoort de navigatiemethode met drie knoppen het hoogst op het gebied van ergonomie. Het is niet bekend onder hoeveel mensen Google het onderzoek heeft uitgevoerd.

Google erkent dat er wat problemen zijn met het invoeren van gebarenbediening. Bij sommige apps is het mogelijk om met een veegbeweging naar rechts het hamburgermenu te openen. Dat werkt bijvoorbeeld zo bij de Play Store. Als gebruikers diezelfde beweging maken als gebarenbediening actief is, dan werkt dat dus niet. Google stelt dat maar 3 tot 7 procent van de Android-gebruikers een veegbeweging maken om zo'n menu te openen in Google-apps. App-ontwikkelaars moeten hier wel rekening mee houden en hun apps eventueel aanpassen om verwarring en verstoring met de gebaren te voorkomen.

Gebarenbediening wordt onderdeel van Android Q en Google zal het op zijn Pixel 4-smartphones waarschijnlijk instellen als standaard. Andere fabrikanten van Android-smartphones hebben al eerder zelf gebarenbediening geïmplementeerd. Daarbij ontstond fragmentatie omdat fabrikanten niet allemaal dezelfde gebaren gebruiken. Google heeft in het afgelopen jaar samengewerkt met partners waaronder Samsung, Xiaomi, HMD, Oppo, OnePlus, LG en Motorola om gebarenbesturing te standaardiseren.

Google wil de overstap naar gebarenbediening naar eigen zeggen maken omdat het weglaten van de knoppen onderaan het scherm extra ruimte oplevert voor apps. Google erkent dat gebarenbediening niet voor alle gebruikers handig is, bijvoorbeeld voor mensen met een fysiek beperkte handigheid. Daarom blijft er in komende Android-versies altijd een mogelijkheid om te navigeren met drie knoppen op het scherm.