Huawei publiceert lijst van smartphones waarop het Android Q test

Huawei heeft een lijst van smartphones gepubliceerd die het bedrijf van Android Q wil voorzien. Het Chinese bedrijf meldt er vertrouwen in te hebben dat zijn 'populairste smartphones' de update naar de nieuwe Android-versie krijgen.

Het gaat om meer dan zeventien Huawei-smartphones waarvan het testwerk voor de overgang naar Android Q al begonnen is. De Mate 20 Pro heeft al goedkeuring ontvangen en krijgt Android Q zodra Google het OS vrijgeeft. Dat beweert Huawei in een faq over de gevolgen van de boycot van Huawei door de VS.

Ook de P30-serie krijgt Android Q, zo verwacht de smartphonemaker. Zeker is dat niet. In de vraag-en-antwoord-lijst probeert Huawei zorgen van bezitters van Huawei-toestellen weg te nemen. Zo belooft het bedrijf dat die consumenten veiligheidsupdates blijven krijgen, blijvende ondersteuning ontvangen en toegang tot Android-diensten en Google-apps blijven houden. High-end toestellen sinds eind 2017 staan op de lijst van toestellen waarop Huawei Android Q test, terwijl van alle midrange-modellen alleen toestellen van dit jaar op de lijst staan. Er staat geen Honor op de lijst, vermoedelijk omdat die in de toekomst een eigen lijst publiceert.

Eind april werd duidelijk dat Google de Android-licentie voor Huawei intrekt als gevolg van de handelsboycot die opgelegd is door de overheid van de VS. Hierdoor heeft het bedrijf geen toegang meer tot Android-software van Google. Daardoor zouden toestellen na een upgrade naar Android Q geen nieuwe Google-apps krijgen. Tot nu toe heeft Huawei alleen expliciet bevestigd dat de smartphones updates krijgen. Tegelijkertijd bereidt het bedrijf de komst van zijn eigen Android-alternatief voor.