Huawei blijft Android-toestellen ondersteunen, maar rept niet over upgrades

Huawei heeft gereageerd op het intrekken van de Android-licentie door Google. De Chinese fabrikant blijft verkochte toestellen en exemplaren die nog in voorraad zijn, ondersteunen met beveiligingsupdates. Over upgrades naar nieuwe Android-versies zegt Huawei niets.

Huawei heeft een verklaring gestuurd aan Amerikaanse media, waaronder The Verge en TechCrunch. De smartphonefabrikant zegt daarin beveiligingsupdates uit te blijven brengen voor alle bestaande Huawei- en Honor-smartphones en -tablets. Over upgrades naar nieuwe Android-versies rept Huawei niet. Ook laat Huawei zich nog niet uit over toekomstige hardware.

De Chinese fabrikant werkt al jaren aan een eigen besturingssysteem en zou daar naar kunnen overstappen. In de verklaring benadrukt Huawei dat het substantieel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en de groei van Android. Huawei schrijft dat het blijft werken aan een 'veilig en duurzaam software-ecosysteem' voor gebruikers wereldwijd. Daarmee lijkt de fabrikant te hinten op een overstap naar een eigen besturingssysteem.

Google heeft de Android-licentie voor Huawei ingetrokken omdat Amerikaanse bedrijven niet meer zonder toestemming mogen handelen met het Chinese bedrijf. De Amerikaanse regering zette Huawei en zeventig bedrijven die verwant zijn aan de techgigant, vorige week op een lijst van bedrijven met zo'n handelsrestrictie.