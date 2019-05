Huawei probeert drie namen met Ark OS vast te leggen in EU

Huawei heeft afgelopen week geprobeerd drie namen vast te leggen in de Europese Unie met de naam Ark erin. De fabrikant maakt duidelijk in de aanvragen dat de namen te maken hebben met een besturingssysteem.

De omschrijving van alledrie de aanvragen bij het EUIPO, het bureau voor bescherming van intellectueel eigendom in de Europese Unie, vermeldt dat het gaat om 'design en ontwikkeling van compilersoftware en besturingssystemen voor elektronscieh apparaten' en 'design en ontwikkeling van mobiele telefoonapplicaties met compilersoftware'.

Het zijn de enige namen die Huawei met deze omschrijving heeft vastgelegd in de Europese Unie afgelopen maand. Huawei probeert ook HongMeng vast te leggen, een naam die in verband is gebracht met zijn eigen besturingssysteem voor smartphones. Daar zit echter een andere, veel bredere omschrijving bij.

Ark OS kan misschien de naam zijn van het Android-alternatief dat Huawei aan het ontwikkelen is, gokt Android Headlines, dat de aanvragen in de database vond. De naam heeft een symbolische connotatie in de Westerse cultuur. De naam Ark is het meest bekend van de Bijbelse Ark, waarop Noach dieren veilig hield tijdens de zondvloed.

Huawei kan vanaf augustus niet meer handelen met Amerikaanse bedrijven, waardoor het geen Android-licentie meer heeft. Ook zal het op zoek moeten naar nieuwe toeleveranciers als alternatief voor Amerikaanse bedrijven als Broadcom en Micron. Dat gebeurde allemaal nadat de Amerikaanse overheid Huawei plaatste op de Entity List van bedrijven.

Dat gebeurde, omdat de overheid van de VS Huaweis banden met de Chinese overheid als een bedreiging ziet voor de nationale veiligheid, omdat de Chinese overheid veel spioneert in westerse landen. Bovendien heeft de VS Huawei aangeklaagd voor een overtreding van een handelsverbod met Iran, iets waarvoor de VS eerder ZTE op diezelfde lijst had geplaatst.