Gerucht: midrange-smartphone met Huawei HongMeng OS verschijnt dit najaar

De eerste telefoon met HongMeng OS van Huawei verschijnt dit najaar en is een midrange-model, schrijft een Chinese krant. Huawei zou het besturingssysteem mogelijk al deze week willen laten zien op een eigen ontwikkelaarsconferentie.

De telefoon zou een prijs hebben van rond 2000 yuan, momenteel ongeveer rond 260 euro. De release is bedoeld om gebruikers en ontwikkelaars in het ecosysteem van HongMeng te krijgen, meldt Global Times. Huawei zou miljoenen exemplaren van de telefoon willen laten produceren.

Huawei zou zijn eigen besturingssysteem later deze week willen tonen, op de eigen ontwikkelaarsconferentie in de Chinese stad Shenzhen. Daarbij zal het de nadruk leggen op de capaciteit voor iot-toepassingen en industriële apparatuur. De eerste apparaten met HongMeng zouden tv's van dochtermerk Honor zijn.

De Chinese fabrikant gebruikt een microkernel in plaats van de Linux-kernel in Android-telefoons. Het ziet HongMeng vooralsnog niet als vervanger voor Android, maar als de fabrikant Android niet meer mag gebruiken zal het HongMeng als alternatief kunnen gebruiken.

Huawei werd in mei onderdeel van een handelsverbod dat de Amerikaanse overheid oplegde. Bedrijven mochten niet meer handelen met de Chinese fabrikant. Daar viel ook Google onder, en dat zou problemen opleveren voor het gebruik van Android op de telefoons. Sindsdien gaan er veel geruchten rond over hoe het bedrijf mogelijk van Android af wil, maar het is nog lang niet zeker hoe dat precies moet gaan. Inmiddels is het handelsverbod ook alweer deels opgeschort.

Screenshots van HongMeng uit patentaanvraag