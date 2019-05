Toekomst van Huawei onzeker

Hoe het ook verdergaat, het is nu iedereen pijnlijk duidelijk dat de Android-smartphonemarkt volstrekt afhankelijk is van Google en, in het verlengde daarvan, iedereen die zeggenschap heeft over wat Google wel en niet mag doen, zoals de Amerikaanse president. Bovendien dreigt de smartphonemarkt zijn nummer twee te verliezen; het handelsverbod van de VS brengt de smartphonedivisie van Huawei in groot gevaar. En het ging juist zo goed. Mede dankzij vernieuwende smartphones als de P20 Pro en P30 Pro heeft Huawei een stevige plek op de smartphonemarkt veroverd. Vorig jaar passeerde de Chinese fabrikant concurrent Apple en Huawei is, of was, op weg om Samsung als marktleider te onttronen.

Huawei en de Amerikaanse overheid zijn al langer op ramkoers. Het is een boek met veel hoofdstukken, zoals de arrestatie van een topvrouw in Canada, het op het laatste moment afblazen van de release van de Mate 10 Pro bij Amerikaanse providers en het aansporen van andere landen om Huawei te blokkeren bij het bouwen van 5g-netwerken. Nu heeft dit vervolgverhaal een nieuw dieptepunt bereikt met het plaatsen van Huawei op de Entity List van de Amerikaanse overheid. Daardoor mogen Amerikaanse bedrijven geen hardware of software leveren aan Huawei en verwante bedrijven. Ook mogen bedrijven geen niet-publieke informatie delen.

De eerste gevolgen daarvan worden nu duidelijk. Google heeft de Android-licentie van Huawei ingetrokken en ook Intel, Broadcom en Qualcomm zouden gestopt zijn met leveringen aan de Chinese fabrikant. Dit gaat heel wat betekenen. Dat geldt zeker voor mensen die nu een Huawei- of Honor-telefoon hebben of er eentje overwegen, maar ook anderen kunnen hiermee te maken krijgen. De exacte gevolgen zijn nu nog niet duidelijk, maar we proberen toch een beeld te krijgen van waar dit heen gaat.