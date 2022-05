Reuters: China bereidt antitrustonderzoek naar Google voor wegens machtsmisbruik

China bereidt zich volgens bronnen van persbureau Reuters voor om een antitrustonderzoek naar Google te starten. Het bedrijf zou zijn machtspositie met het mobiele Android-besturingssysteem misbruiken.

Volgens twee bronnen van persbureau Reuters zou het onderzoek vorig jaar al zijn voorgesteld en is het inmiddels ingediend bij de Chinese marktwaakhond. Mogelijk komt deze Chinese waakhond in oktober met een besluit of het doorgaat met een formeel onderzoek naar Google. Het besluit kan worden beïnvloed door de huidige relatie tussen China en de Verenigde Staten.

Als het onderzoek wordt doorgezet, zou China onder andere bekijken of de marktpositie van Google 'extreme schade' aan Chinese bedrijven als Huawei kan veroorzaken. Het verlies van Googles steun zou tot een verlies van vertrouwen en omzet leiden, zo meldt een van de bronnen. Reuters meldt dat Huawei vorig jaar 12 miljard dollar onder zijn omzetdoel uitkwam, wat volgens het bedrijf te wijten is aan de sancties van de VS.

Het vermeende onderzoek volgt op een reeks maatregelen van de Amerikaanse regering tegenover Chinese bedrijven, zoals het handelsverbod met Huawei en een poging om TikTok te verbieden in de VS, hoewel dat laatste inmiddels is uitgesteld tot na de verkiezingen. De VS noemt bij deze sancties 'risico's voor de nationale veiligheid' als reden.

China is momenteel ook bezig met het herzien van zijn antitrustwetten met enkele voorgestelde wijzigingen. Zo zouden de maximale boetes aanzienlijk verhoogd worden. Ook de criteria waarmee de machtspositie van een bedrijf worden getoetst, worden mogelijk uitgebreid.

China zal volgens Reuters kijken naar eerdere voorbeelden van Europa en India. Europa heeft Google in 2018 een boete van 4,34 miljard euro opgelegd wegens machtsmisbruik met Android. India onderzoekt of Google zijn eigen methode voor mobiele betalingen misbruikt.