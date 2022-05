HP Reverb G2 Omnicept-headset heeft sensoren die emoties en hartslag meten

HP brengt volgend jaar de Reverb G2 Omnicept Edition uit. Dat is een VR-headset met camera's en sensoren, die gezichtsuitdrukkingen en de hartslag van de gebruiker meten. Ontwikkelaars kunnen dat volgens HP inzetten om betere VR-ervaringen te maken.

De Omnicept Edition is gebaseerd op de bestaande HP Reverb G2, die in samenwerking met Valve en Microsoft is ontwikkeld en is uitgerust met twee lcd's van 2160x2160 pixels per oog. Het nieuwe model heeft aan de binnenkant sensoren en vier camera's. Die meten de hartslag, kijken naar gezichtsuitdrukking en leggen oogbewegingen vast. De bril analyseert ook de pupilgrootte van de gebruiker.

HP presenteert ook een Omnicept-ontwikkelplatform voor VR-ervaringen waarbij de data van de extra sensoren wordt gebruikt. Ontwikkelaars die dit commercieel willen gebruiken, moeten 2 procent van de omzet afstaan. Het platform werkt op Windows en met SteamVR.

Volgens HP werkt de Omnicept-software met machinelearning om realtime de data te analyseren. HP stelt dat dit gebruikt kan worden voor zakelijke toepassingen. Zo zou bijvoorbeeld de cognitieve belasting tijdens een bepaalde werkzaamheid gemeten kunnen worden.

De extra sensordata zou ook voor VR-games en -ervaringen van pas kunnen komen. Geavanceerde oogtracking maakt foveated rendering mogelijk, waarbij alleen het gedeelte van het scherm waar de gebruiker op focust in hoge kwaliteit gerenderd hoeft te worden. HP brengt de bril volgend jaar uit voor een nog onbekende prijs.