HP Reverb G2 vr-headset bevat dezelfde speakers als Valve Index

HP heeft de details van zijn tweede generatie Reverb-headset voor virtual reality bekendgemaakt. De fabrikant heeft verbeteringen bij de audioweergave doorgevoerd en vier in plaats van twee camera's geïntegreerd.

HP toonde eind maart al een teaser van een vr-headset die het samen met Microsoft en Valve ontwikkelde en donderdag onthulde het bedrijf de details van de Reverb G2. De opvolger van Reverb van vorig jaar bevat nog altijd de lcd's met de relatief hoge resolutie van 2160x2160 pixels per oog en een beeldhoek van 114 graden.

Voor de audioweergave gebruikt HP door Valve ontwikkelde speakers, die ook in de Index-headset van Valve zijn verwerkt. Deze speakers bieden ruimtelijk geluid en bevinden zich op 10mm van de oren van de drager. In aanvulling op de twee naar voren gerichte camera's van de Reverb, zijn er twee naar de zijkanten gerichte camera's toegevoegd voor betere tracking van de controllers. Ook die bluetoothcontrollers hebben een update gehad, met een gewijzigde indeling van de knoppen.

De Reverb G2 ondersteunt Windows Mixed Reality en SteamVR. HP start de levering in de herfst in de VS voor een bedrag 599 dollar. Dat is de dezelfde adviesprijs als de G1 vorig jaar bij verschijning had.