HP plaatst teaser voor met Valve en Microsoft gemaakte vr-headset

HP heeft een teaser geplaatst voor een vr-headset die het bedrijf in samenwerking met Microsoft en Valve heeft gemaakt. Er zijn nog geen specificaties en andere details bekend, en HP heeft alleen een donkere afbeelding van de headset gepost.

De naam van de headset staat in de url van de teasersite en in de menustructuur van de HP-site. De G2 moet de Reverb en de bijbehorende Pro-versie opvolgen die vorige zomer zijn verschenen. Die headset is compatibel met Windows Mixed Reality en SteamVR.

De afbeelding toont twee camera's aan de voorkant van de headset, die lijken te duiden op het gebruik van het trackingsysteem van Windows MR. Het is mogelijk dat HP de controllers van de Valve Index-headset gebruikt voor de nieuwe G2. Het is onbekend wanneer HP de nieuwe headset zal laten zien. De teaser wijst erop dat de aankondiging van de headset snel zal volgen.