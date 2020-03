Apple en BMW lijken samen te werken aan gebruik iPhone als autosleutel

Apple en BMW lijken samen te werken aan een technologie waarmee gebruikers een BMW-auto kunnen openen met een iOS-apparaat. De site 9to5Mac heeft code in iOS 14 aangetroffen die daarop wijst.

De functie lijkt CarKey te heten, meldt 9to5Mac. Een bron met veel toegang tot interne hardware en builds van Apple. @DongleBookPro op Twitter laat bovendien screenshots zien. Gebruikers kunnen instellen dat met de functie de auto of alleen de achterbak te openen is. Bovendien zit er een optie in voor Express Mode, waarmee gebruikers de telefoon niet uit hun zak hoeven te halen en geen code hoeven in te voeren.

Die Express Mode maakt wellicht gebruik van de ultrawideband-chip in de iPhone 11-serie om de telefoon exact te lokaliseren en zo de autodeur tijdig te ontgrendelen. Daarbij zou Digital Key 3.0 moeten worden gebruikt. Digital Key is een samenwerking van autofabrikanten en telefoonmakers, en moet toegang geven tot auto's via smartphones. BMW ontkent of bevestigt het gerucht niet. Apple heeft niet gereageerd. De automaker en elektronicafabrikant werkten eerder samen toen BMW als eerste de draadloze versie van CarPlay in zijn modellen integreerde.