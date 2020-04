9to5Mac ontdekt verwijzingen naar widgets in code iOS 14

Het aankomende iOS 14 krijgt mogelijk de optie om widgets op het home screen te plaatsen. De functie ziet er zelfs uitgebreider uit dan de bestaande widgets op iPadOS: deze zouden namelijk ook verplaatst kunnen worden.

De informatie komt van 9to5Mac, dat wel aantekent dat de functie in ontwikkeling is en er dus op dit moment geen garantie is dat we straks widgets in iOS 14 hebben. De mogelijkheid om widgets te plaatsen is een van de grootste verschillen tussen Android en iOS. De functie krijgt de werktitel 'Avocado'. Naar verwachting verschijnt iOS 14 in september, hoewel het coronavirus daar wellicht nog invloed op gaat hebben.

Tegelijkertijd komt 9to5Mac via een tipgever met de onthulling dat er gewerkt wordt aan uitgebreidere opties voor wallpapers. De standaard-wallpapers van iOS worden verdeeld in categorieën, om ze makkelijker vindbaar te maken. Dat zijn secties als Classic Stripes, Earth & Moon en Flowers.

Ook wordt er gesproken van opties voor wallpapers specifiek op het home screen: een dynamische gradient op basis van de wallpaper, een enkele kleur op basis van de wallpaper, zwart, of dezelfde wallpaper. 9to5Mac redeneert dat deze opties juist een goede aanvulling zijn op widgets: iets relatief simpels als een gradient voorkomt dat een home screen visueel te druk wordt met widgets.