'Code van iOS 14 bevat icoontjes met over-earkoptelefoon'

In de code van iOS 14 zitten twee icoontjes die een lichte en een donkere versie van een over-earkoptelefoon moeten voorstellen. Er zijn al langer geruchten dat Apple een dergelijke hoofdtelefoon op de markt gaat brengen, al is daar officieel nog geen informatie over.

De website 9to5Mac heeft code van een vroege versie van iOS 14 in handen gekregen en heeft daarin de icoontjes gevonden. Het gaat vermoedelijk om een draadloze koptelefoon, al zijn er behoudens de icoontjes nog geen nadere details. Het vermoedelijke product is officieel nog niet aangekondigd.

Afgaande op de kleuren komt er een witte of lichte versie, een donkere of zwarte versie, al kunnen die kleurverschillen ook te maken hebben met het lichte of donkere thema in iOS. Er lijkt sprake te zijn van kussens op de oorschelpen en onder de hoofdband. De grafische symbooltjes zouden in iOS 14 op meerdere plekken gebruikt worden, onder meer in de widget die het laadniveau van de accu weergeeft.

Er zijn al langer geruchten dat Apple aan draadloze over-earkoptelefoon werkt. Twee jaar geleden kwam Apple-insider Mark Gurman met deze informatie, in navolging van soortgelijke informatie van analist Ming-Chi Kuo. Kuo gaf toen aan dat het zou gaan om een product dat 'het gemak van de AirPods moet combineren met een betere geluidskwaliteit'.