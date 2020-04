Gerucht: Apple komt met sport-AirPods en wil Beats-merknaam uitfaseren

Apple komt mogelijk later dit jaar met nieuwe AirPods die specifiek voor het sporten bedoeld zijn, en met een over-ear-hoofdtelefoon. Het bedrijf zou ondertussen bezig zijn met het uitfaseren van de Beats-lijn van hoofdtelefoons.

Apple zou tijdens de World Wide Developer Conference deze zomer een over-ear-hoofdtelefoon presenteren, zegt YouTuber Jon Prosser op Twitter. De hoofdtelefoon zou de codenaam B515 hebben, en lijken op de Bose 700. Prosser zegt dat het apparaat 350 dollar gaat kosten. Het is niet de eerste keer dat er geruchten rondgaan over een over-ear-hoofdtelefoon van het bedrijf. Eerder dit jaar zei analist Ming-Chi Kuo al dat zo'n koptelefoon er zou komen. Ook werd er begin dit jaar code ontdekt in iOS die zou wijzen op een over-ear-koptelefoon. Prosser zegt ook dat Apple met nieuwe AirPods komt die speciaal bedoeld zijn voor het sporten. De AirPods X zouden lijken op de Beats X en 200 dollar kosten, en in september of oktober worden aangekondigd.

Volgens Prosser is Apple van plan het Beats-merk op den duur uit te faseren. Dat gebeurt niet meteen, maar pas over langere tijd. Het bedrijf zou eerst het eigen AirPods-merk groter willen maken, en de bestaande Beats-voorraad op willen maken. Het AirPods-merk is volgens Prosser 'betekenisvoller en waardevoller' voor Apple. Prosser zegt ook dat Apple-medewerkers Beats-producten met flinke kortingen kunnen kopen, waarmee het bedrijf probeert de voorraad nu al op te maken.