Code van iOS 14.6-bèta bevat afbeeldingen van draadloze Beats Studio-oordoppen

Code uit de bètaversie van iOS 14.6 bevat afbeeldingen van onaangekondigde oordoppen van Beats. Dat meldt 9to5Mac op basis van een eigen onderzoek. De oordoppen worden Beats Studio Buds genoemd in de iOS-bèta, maar het is onbekend of dit de officiële naam wordt.

9to5Mac meldt dat de Beats Studio Buds volledig draadloos zijn en worden geleverd met een oplaadcase, net als de AirPods-oordoppen van moederbedrijf Apple. De oordoppen zouden ook ondersteuning bieden voor actieve noisecancellation, schrijft 9to5Mac.

De oordoppen zouden daarnaast enkele andere AirPods-achtige functies meekrijgen. Zo zouden de Studio Buds Pro een chip bevatten waarmee gebruikers de oordoppen gemakkelijk kunnen koppelen aan hun Apple-producten. Ook Siri wordt ondersteund via de Studio Buds.

Het is nog niet duidelijk wanneer Apple de nieuwe Beats-oordoppen aankondigt. Het bedrijf brengt in juni Apple Music Lossless uit, en het is aannemelijk dat het bedrijf rond die tijd ook zijn nieuwe Beats-oordoppen introduceert. Apple houdt op 7 juni een WWDC-presentatie. Dat evenement is vooral bedoeld voor aan software gerelateerde aankondigingen, hoewel het bedrijf soms ook nieuwe producten aankondigt tijdens WWDC.