Magisk-ontwikkelaar gaat bij Google aan de beveiliging van Android werken

De ontwikkelaar van Android-rootmethode Magisk John Wu gaat bij Googles Android Platform Security-team werken. Op Twitter zei hij dat hij nog aan 'bestaande projecten' mag blijven werken, maar die tweet is inmiddels verwijderd.

Wu schrijft op Twitter dat hij vanaf maandag bij Google gaat werken bij het beveiligingsteam van Android. Dit team is volgens XDA Developers verantwoordelijk voor de beveiliging van het besturingssysteem en brengt regelmatig patches uit voor het framework, de Linux-kernel en andere componenten van het OS. Wu meldt niet wat hij bij het team gaat doen. Eerder liep Wu stage bij Apple.

Magisk is een populaire methode om een Android-smartphone te kunnen rooten zonder dat apps doorhebben dat er sprake is van roottoegang. Het is nog onduidelijk welke gevolgen de stap van Wu gaat hebben voor Magisk.

In een inmiddels verwijderde tweet schrijft Wu volgens onder meer Kulture Geek dat hij 'de flexibiliteit krijgt om te werken aan bestaande projecten'. Hij verwachtte daarom dat alles 'voornamelijk hetzelfde' zou blijven voor de community. Het is niet duidelijk waarom Wu de tweet verwijderde; hij heeft verder niks gezegd over Magisk of de toekomst daarvan.