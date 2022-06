Ontwikkelaar Magisk stopt met MagiskHide en eigen repo voor modules

De ontwikkelaar van root-methode Magisk, John Wu, stopt met de functie MagiskHide om root-toegang te verbergen voor apps en de eigen repo voor modules. De ontwikkelaar doet dat mede, omdat hij nu voor Google werkt aan Android-beveiliging.

Google heeft het werk van Wu aan Magisk verder goedgekeurd, schrijft hij. De bedoeling is om de ontwikkeling van de root-methode vanaf nu serieuzer te nemen met continue integratie op GitHub en meer bijdragen van anderen aan de core van Magisk. MagiskHide vormt een belangenverstrengeling, omdat hij bij Google werkt aan beveiliging van Android. Daarom zal het werk daaraan stoppen.

De kans is groot dat iemand dat oppakt en MagiskHide uitbrengt als module voor de root-app. Magisk is uitbreidbaar met dergelijke modules. Soms willen apps niet draaien of updaten als ze detecteren dat een gebruiker root-toegang heeft. Dat kan onder meer gelden voor apps van banken of apps met streaming video.

Die modules moeten gebruikers zelf gaan flashen als zip-bestanden binnen Magisk. De eigen repo gaat eruit, omdat het volgens Wu tijdrovend is om modules allemaal te cureren voor de eigen repo binnen de app zelf. Magisk is de populairste methode om root te verkrijgen op Android-telefoons. Wu maakte dit voorjaar bekend bij Google te gaan werken.