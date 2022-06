Docker Desktop wordt betaalde tool voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers

Docker gaat via enkele nieuwe abonnementsvormen geld vragen voor het gebruik van Docker Desktop voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers en een jaaromzet van meer dan 10 miljoen dollar. Individuele ontwikkelaars kunnen Docker Desktop gratis gebruiken.

Docker introduceert vier verschillende abonnementsvormen. Personal, bedoeld voor individuele ontwikkelaars, onderwijs, opensourcegemeenschappen en kleine bedrijven, vervangen het huidige Docker Free-abonnement.

Alle andere abonnementen zijn betaald: Pro voor individuele ontwikkelaars, Team voor teams van meer dan vijf ontwikkelaars en het nieuwe abonnement Business voor bedrijven met meer dan vijftig gebruikers. De prijzen zijn omgerekend respectievelijk 5,93 euro, 7,63 euro of 17,79 euro per gebruiker bij een maandelijks opzegbaar abonnement. Pro en Team zijn goedkoper bij een jaarabonnement. Dan komt de prijs uit op respectievelijk 4,24 euro per maand en 5,93 euro per maand per gebruiker.

Het gratis abonnement, dat toegang geeft tot de gratis Docker Desktop-app, is nadrukkelijk bedoeld voor kleine bedrijven met minder dan 250 medewerkers en omgerekend minder dan 8,5 miljoen euro jaarlijkse omzet, voor persoonlijk gebruik, voor educatie en voor niet-commerciële opensource-projecten. Vanaf 31 augustus moeten gebruikers die niet aan deze voorwaarden voldoen en Docker Desktop gebruiken volgens de nieuwe Subscription Service Agreement een betaald abonnement afsluiten. Wel zegt Docker dat er tot 31 januari 2022 een respijtperiode geldt, waarbinnen het nog niet handhaaft.

Kleine bedrijven, individuele ontwikkelaars, ontwikkelaars in het onderwijs en opensourcegemeenschappen zijn samen goed voor meer dan de helft van de Docker-gebruikers, legt het bedrijf uit. Zij kunnen blijvend gratis gebruik maken van alle Docker-tools, waaronder Docker CLI, Docker Compose, Docker Build/BuildKit, Docker Engine, Docker Desktop, Docker Hub en Docker Official Images.

Het nieuwe Docker Business-abonnement geeft organisaties de mogelijkheid om op schaal gebruik te maken van Docker met een managementplatform voor IT-beheerders en uitgebreidere tools om te beheren welke gebruikers welke images kunnen openen vanuit de Docker Hub. Daarnaast krijgt Docker for Business binnenkort SAML SSO, waardoor beheerders kunnen beheren tot welke registries ontwikkelaars toegang hebben en waarmee op afstand Docker Desktop-instanties beheerd kunnen worden.