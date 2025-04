Docker zet streep door oud gratis lidmaatschap Docker Free Teams

Het bedrijf Docker gaat een van zijn lidmaatschapsvormen verwijderen. Gebruikers in die vorm kunnen dan niet meer bij hun data, behalve als ze een betaald lidmaatschap nemen. Eerst leken ook images verwijderd te worden, maar daar kwam het bedrijf later op terug.

Het gaat om het Docker Free Teams-lidmaatschap. Zoals de naam doet vermoeden, is het gekenmerkt door toegang voor meerdere auteurs en het feit dat het gratis is. Dit lidmaatschap is al langer niet beschikbaar voor nieuwe Docker-gebruikers; alleen gebruikers die het al hadden voordat het afgeschaft werd, worden nu dus getroffen. De deadline voor de migratie is 13 april.

In de aanvankelijke communicatie werd gesteld dat 'organisatiedata' van teams met dit lidmaatschap na 30 dagen verwijderd zou worden. Later kwam het bedrijf daarop terug en verduidelijkte het dat die data verwijderd wordt, maar dat de images met rust gelaten worden. Gebruikers op Hacker News komen met het kritiekpunt dat de 'latest'-tag hiermee nutteloos en gevaarlijk wordt; als het ontwikkelteam niet over kan naar een ander lidmaatschap, dan krijgen de images geen updates meer en veroudert latest vanzelf.

Docker zegt dat deze teams wellicht over kunnen naar Docker-Sponsored Open Source, ofwel DSOS. Daarbij krijgen de teams een jaar gratis het Docker Team-abonnement, maar mogen ze nooit hun software monetiseren. Alleen donaties voor lopende kosten zijn toegestaan. Lidmaatschappen omzetten naar een ander abonnement kan ook, maar het Team-lidmaatschap kost minimaal 300 dollar per jaar. Naar een gratis lidmaatschap met minder mogelijkheden migreren, kan mogelijk ook; Docker zegt dat gebruikers daarvoor een supportticket aan moeten maken.

Zowel gebruikers als ontwikkelaars die repo's bij Docker onderhouden, zijn niet blij met het nieuws. Ontwikkelaars zeggen in een moeilijke situatie geplaatst te worden, vanwege hun images, maar ook de images van anderen waar zij weer op vertrouwen. Gebruikers lopen risico, doordat images waar zij gebruik van maken, ineens stil zouden kunnen vallen als de ontwikkelaar niet met succes kan uitwijken. En als de developer uitwijkt naar bijvoorbeeld Githubs Container Registry, dan moet nog steeds de url van de image aangepast worden, wat ook vergt dat de eindgebruiker op de hoogte gesteld wordt.

Docker stelt in een update van zijn bekendmaking dat 'slechts twee procent van de gebruikers hierdoor getroffen wordt', maar dat gaat vermoedelijk over twee procent van de ontwikkelaars die repo's van Docker gebruiken en niet twee procent van alle Docker-gebruikers, inclusief clients die alleen images ophalen. Images van twee procent van repo-onderhouders kunnen alsnog te maken hebben met ontzettend veel pulls.

De kwestie wordt onder andere besproken in twee posts op Hacker News, een blogpost van een prominent lid van de Docker-gemeenschap, een artikel op DevClass en een GitHub-issue. Dockers aanvankelijke bekendmaking betrof een e-mail die verwees naar een pdf, maar er is ook een aanvullende bekendmaking gedaan. De pdf is tussendoor van updates voorzien, waardoor commentaar op het handelen van Docker achterhaald kan lijken.

Docker is een platform waar ontwikkelaars software-images kunnen hosten, die gebruikers in containers draaien. Het usp van dit systeem is dat de nodige dependencies voor de software die verspreid wordt, gebundeld kunnen worden in de images. Zo kan zelfs ook software die oorspronkelijk voor een ander besturingssysteem ontwikkeld is, op door Docker ondersteunde platformen draaien.