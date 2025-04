Intel Xeon W9-3495X verbruikt 1881W tijdens 5,5GHz-overklok

De Intel Xeon W9-3495X kan 1881W verbruiken bij een overklok van 5,5GHz, blijkt uit een Cinebench-benchmarkpoging van ElmorLabs. Mogelijk kan het maximale verbruik nog hoger liggen; een ander overklokteam haalde namelijk eerder een hogere Cinebench-score.

Het hoge verbruik blijkt uit een Cinebench R23-benchmarkvideo van ElmorLabs, waarbij een Intel Xeon W9-3495X die op 5,5GHz geklokt is, wordt gebruikt. Bij de start van de video, voor de benchmark wordt begonnen, schommelt het verbruik rond de 300W. De cpu wordt dan met vloeibare stikstof tot rond de -93 graden Celsius gekoeld.

Wanneer de benchmark wordt gestart, schiet het verbruik omhoog naar de 1800W, om uiteindelijk te pieken op 1881W. Na enkele seconden is de benchmark klaar en is een cpu-multicorescore van 132.220 gehaald. Eerder behaalde het Overclocked Gaming Systems-team met dezelfde processor een score van 132.484. Hiervan is het verbruik nooit gedeeld; mogelijk kan de cpu dus meer verbruiken. Deze processor was op 5,4GHz geklokt. Het ElmorLabs-systeem had verder een ASUS Pro WS W790E-SAGE-moederbord, acht G.Skill Zeta R5-geheugenrepen en twee Superflower Leadex 1600W-voedingen.

Intel kondigde de Xeon W9-cpu in februari aan. De processor heeft 56 cores en is bedoeld voor gebruik in workstations. De cpu-reeks is de spirituele opvolger van Intels hedt-chips in de Core-X-reeks. Het vorige topmodel uit die reeks had 18 kernen en kon overgeklokt maximaal 1000W verbruiken, schrijft Tom's Hardware. De Xeon W-1375X met 28 kernen kon volgens dezelfde site overgeklokt maximaal 700W verbruiken.