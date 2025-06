Intel kondigt Xeon w5-, w7- en w9-cpu's aan als spiritueel opvolgers hedt-chips

Intel introduceert twee series Xeon W-processors met maximaal 56 cores. Ze maken gebruik van dezelfde Sapphire Rapids MCC- en XCC-die's als de onlangs uitgebrachte serverchips, maar zijn bedoeld voor gebruik in workstations.

Effectief kun je de Xeon W-2400- en Xeon W-3400-series zien als spiritueel opvolger van de zogenaamde hedt-processors, die Intel vroeger op de markt bracht als Core X-cpu's. Door de sterk gestegen aantallen cores en bandbreedte van de mainstreamplatforms, werden dergelijke hedt-platforms steeds minder relevant voor zelfs veeleisende consumenten. Net als AMD richt Intel dit type chips, in feite server-cpu's geschikt gemaakt voor desktopgebruik, nu volledig op professioneel gebruik. Dat valt ook te merken aan de prijskaartjes, want het topmodel met 56 cores moet maar liefst 5889 dollar gaan kosten.

Alle nieuwe Xeon W-processors maken gebruik van socket 4677 en ondersteunen zowel DDR5-geheugen als PCI Express 5.0. Het type cores is vergelijkbaar met de P-cores in de dertiende generatie Core-processors voor consumenten, met als belangrijkste verschil dat AVX512-acceleratie bij de Xeons is ingeschakeld.

De Xeon W-2400-serie heeft een quadchannel-geheugencontroller en 64 PCIe 5.0-lanes. Deze serie biedt maximaal acht cores bij de w3-modellen, zestien cores bij de w5's en vierentwintig cores bij de w7's. Van de w5- en w7-modellen zijn degene eindigend op een X zelfs overklokbaar. De tdp's variëren van 120 tot 225W.

De Xeon W-3400-reeks verdubbelt het aantal geheugenkanalen naar acht stuks en heeft met 112 lanes ook veel meer PCIe 5.0-bandbreedte. In deze serie bestaan w5-modellen met maximaal 16 cores, w7's met maximaal 28 cores en w9-sku's met maximaal 56 cores. Ook in de W-3400-serie zijn er overklokbare X-modellen. De tdp's beginnen bij 270W en lopen op tot 350W voor het topmodel.

In onderstaande tabel vind je alle specs en prijzen van de nieuwe Xeon W-processors. Onder andere Dell, HP en Lenovo komen met workstations voorzien van de nieuwe processors, terwijl ASRock, ASUS, Gigabyte en Supermicro losse W790-moederborden op de markt zullen brengen. Cooler Master, EKWB en Noctua werken aan koelers voor socket 4677.