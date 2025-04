EKWB toont onzichtbare behuizing waarin alleen zwevende componenten te zien zijn

Componentenfabrikant EKWB heeft een computerkast gemaakt zonder behuizing. Dat is geen schrijffout; de QuantumX NoCase bestaat uit een serie aluminium balken die zo zijn opgesteld dat na het monteren alleen nog de componenten en de waterkoeling zichtbaar moeten zijn.

Tweakers spotte de EK QuantumX NoCase op de CES-beurs. Het gaat om een uit de hand gelopen grap die EKWB al tijd geleden teasede, maar na enthousiaste reacties van fans echt heeft gemaakt. Het bedrijf heeft nu de NoCase in de QuantumX-lijn gemaakt, die doet wat de naam voorspelt: het is een kast, maar dan zonder de daadwerkelijke case. De QuantumX NoCase bestaat uit een wirwar van aluminium balken die steunen op twee pootjes en die voorzien zijn van een frontpaneel. De balken, met daarin gaten voor schroeven, zijn zo gepositioneerd dat gebruikers er hun componenten in vast kunnen zetten zodat de case als het ware verdwijnt.

In het model dat Tweakers op de beurs spotte, had EKWB een Z790-moederbord van ASUS ingebouwd, samen met een AMD RX 7900 XTX-gpu en een Silverstone-voeding. EK zette er verder zelf de Velocity 2 D- en een Vector Red Devil-waterkoeler in voor de cpu- en gpu-koeling, met in totaal twaalf ventilators aan onder-, boven- en zijkant van de 'case'.

Het model wordt in een beperkte oplage uitgebracht. Mede daarom en omdat het gaat om een ontwerp dat veel handwerk vereist, is de prijs hoog. De case kost 2000 euro, maar daarvoor krijgen gebruikers er wel een customdistroplate voor de waterkoeling bij, net als de cpu- en gpu-koelers.