Trillende billen en autofocus voor je ogen: Tweakers is op de CES

Videokaarten die nog superieurder zijn dan de hoogste modellen, een kussen waar je billen van gaan trillen en een herstart van de populaire NUC's van Intel: het is slechts een greep van alle toffe gadgets die Tweakers ontdekte op de CES.

Al het nieuws over de CES Wil je al het nieuws lezen dat Tweakers schrijft over de CES-beurs in Las Vegas? We hebben dat hier voor je verzameld.



Super-kaart

Op de CES is inmiddels ook genoeg te beleven voor de hardwareliefhebber. Nvidia presenteerde eerder al de Super-varianten van de RTX 4070, 4070 Ti en 4060. Tomas ging langs bij MSI om de kaarten, die vooral meer cudacores hebben, even vast te houden. De gpu's komen verspreid over deze maand uit.

Automatische bril

Hadden we Google Glass echt nodig? Daar voeren we op de Tweakers-redactie tot op de dag van vandaag nog wel eens discussie over. Op de CES spotte Wout iets wat wel erg lijkt op die oude slimme bril, maar dan met een andere insteek: deze bril heeft autofocus. Dan hoeven je ogen zichzelf niet meer aan te spannen, maar dat doet de bril voor je. Kunnen we weer opnieuw de discussie voeren over wanneer een slimme bril nodig is.

Razers haptische kussen

Razer neemt altijd gekkigheid mee naar beurzen. Dat is nu niet anders. Het bedrijf toont nu Project Esther, een hapticfeedbackmat die je aan je bureaustoel vastmaakt. Wout liet zijn billen trillen om te zien of dat heel immersive is.

We schreven eerder al over de nieuwe spullen van Razer.

Een iPhone met een toetsenbord

Mis jij je BlackBerry met fysiek toetsenbord ook nog steeds? Wij soms wel, maar gelukkig hebben youtubers Michael Fisher en Kevin Michaluk een werkend toetsenbordhoesje voor de iPhone ontworpen. En dat werkt volgens Wout best oké!

De NUC leeft weer

Het was heel jammer dat Intel vorig jaar besloot te stoppen met het produceren van NUC's, maar er was even licht aan de horizon toen het bedrijf de divisie aan ASUS verkocht. Tomas ging langs bij het bedrijf om te kijken naar de eerste NUC in de ROG-serie met daarin een Meteor Lake-cpu.