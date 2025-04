Razer toont stoelkussen voor haptische feedback en rgb-accessoires

Razer grijpt de CES-beurs in Las Vegas aan om een nieuw project te tonen waar het bedrijf aan werkt. 'Esther' is een kussen dat in games haptische feedback kan geven. Daarnaast toont het bedrijf een nieuwe gamestoel, lichtbalk en USB-dock.

Project Esther is een kussen dat je met behulp van drie banden aan een bestaande stoel kunt bevestigen. In het kussen zitten actuators die gebruikmaken van spreekspoelen die haptische feedback leveren. Het kussen is bedoeld voor gebruik in combinatie met games. In racegames zou het kussen bijvoorbeeld oneffenheden in de weg kunnen doorgeven, terwijl het je in shooters zou kunnen laten voelen wanneer je in je rug geraakt wordt.

Of Razer Project Esther daadwerkelijk gaat verkopen, is onbekend. De afgelopen jaren toont Razer op de CES vaker prototypes van producten waar het aan werkt. In 2023 was er bijvoorbeeld Project Carol, een hoofdsteun met ingebouwde surroundspeakers en haptics, en een jaar eerder was er Project Sophia, een bureau met een pc en een 65"-oledscherm ingebouwd.

Wel gewoon in de winkel te verkrijgen, is de Iskur V2, een verbeterde versie van Razers Iskur-gamestoel. De vernieuwde stoel heeft een bredere zitting en is ook ter hoogte van de schouders breder gemaakt. De leuning kan nu 152 graden achterover draaien in plaats van de 139 graden bij de Iskur V1. Daarnaast is de verstelbare lendensteun verbeterd en is de stoel nu geschikt voor mensen tot twee meter lang, wat bij de vorige generatie nog 180 centimeter was. De Iskur V2 is per direct te bestellen. Razer kon ons de precieze prijs nog niet vertellen, maar die zal 750 of 800 euro bedragen.

Razer toont op de CES ook de Aether, een lichtbalk die boven op een beeldscherm te bevestigen is. De balk schijnt omlaag en verlicht op die manier je bureaublad, maar heeft ook rgb-leds aan de achterkant. Die leds kunnen in bepaalde kleuren en patronen knipperen. De lichtbalk heeft ondersteuning voor het Matter-protocol, Alexa en Google Home. De Aether ligt vanaf maart in de winkels voor 150 euro.

Tot slot kondigde Razer een USB-C-dock aan, in zwart of zilvergrijs, in dezelfde stijl als de behuizingen van zijn Blade-laptops. De dock heeft elf poorten en kan met maximaal 85 watt een aangesloten laptop opladen. De dock is compatibel met alle apparaten met een USB-C-aansluiting en gaat 130 euro kosten.