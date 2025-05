CSA brengt Matter 1.3 uit met ondersteuning voor meer soorten smarthomeapparaten

De Connectivity Standards Alliance heeft versie 1.3 van Matter uitgebracht. Deze versie van de universele smarthomestandaard voegt ondersteuning voor nieuwe soorten smarthomeapparatuur toe, waaronder voor water- en energiebeheer, EV-opladers en keukenapparatuur.

Matter 1.3 voegt ondersteuning toe voor verschillende nieuwe soorten slimme apparaten, waaronder voor nieuwe soorten huishoudelijke apparatuur. Hieronder vallen onder meer magnetrons, ovens, wasdrogers, slimme kookplaten en slimme afzuigkappen. Dergelijke apparaten die Matter ondersteunen, kunnen deze via verschillende smarthomeplatforms aansturen.

Dat geldt ook voor apparaten voor energiebeheer. Apparaten kunnen vanaf nu bepaalde energiewaarden weergeven, zoals spanning, stroom, energiegebruik en meer. De smarthomestandaard ondersteunt nu ook opladers voor elektrische auto's. Gebruikers kunnen zulke opladers via de standaard in- en uitschakelen, de laadsnelheid aanpassen en meer. Matter krijgt ook ondersteuning voor iot-apparatuur voor waterbeheer, zoals vriesdetectors, regensensors en aanstuurbare waterkranen.

Verder krijgt Matter 1.3 nieuwe algemene functies, zoals betere ondersteuning voor mediaspelers en slimme tv's. De standaard ondersteunt nu ook scènes, waarmee gebruikers een soort presets voor hun smarthomeapparatuur kunnen opslaan en gemakkelijk activeren. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een scène opslaan die in één keer de plafondlampen op 70 procent helderheid zet en de vloerlampen uitschakelt.

De CSA meldt dat de Matter 1.3-specificatie en -sdk nu beschikbaar zijn voor apparaatfabrikanten. Die kunnen deze versie vanaf nu gaan integreren in hun producten. Het is de tweede grote Matter-update sinds de release van de smarthomestandaard in 2022. Versie 1.2 voegde al ondersteuning voor veel soorten huishoudelijke apparatuur toe. Er verscheen daarvoor ook versie 1.1, hoewel dat een relatief kleine update betrof.

Matter is een universele smarthomestandaard die is samengesteld door veel grote techbedrijven, waaronder Amazon, Apple en Google. De standaard moet ervoor zorgen dat smarthomeproducten gemakkelijker met elkaar kunnen samenwerken, ongeacht de fabrikant. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over de Matter-standaard.