Twitter/X klaagt Media Matters aan na vertrek adverteerders

X, het voormalige Twitter, heeft Media Matters aangeklaagd. Die organisatie bracht onlangs een rapport uit waarin werd gesteld dat het platform advertenties van grote bedrijven naast 'pro-Nazi-content' plaatste. Verschillende adverteerders trokken zich daarna terug van het platform.

X heeft Amerikaanse mediawaakhond Media Matters aangeklaagd vanwege dat verlies aan adverteerders. Volgens het socialemediaplatform is de non-profitorganisatie juridisch aansprakelijk voor dat financiële verlies. De aanklacht is onlangs ingediend bij een rechtbank in Texas.

De aanklacht volgt op een Media Matters-rapport dat vorige week donderdag werd gepubliceerd. De organisatie meldde onder andere dat het platform advertenties van grote bedrijven plaatste naast content waarin Adolf Hitler en de Nsdap werden geprezen. Media Matters toonde daar verschillende voorbeelden van. Diverse adverteerders, waaronder Apple, Walt Disney, Warner Bros. Discovery en Comcast, trokken zich vervolgens terug van het platform. X-ceo Linda Yaccarino en eigenaar Elon Musk noemden de bevindingen eerder 'niet representatief' voor de algemene gebruikerservaring op X, schreef techwebsite The Verge op maandag.

Het platform zegt in zijn aanklacht dat Media Matters 'willens en wetens' afbeeldingen van adverteerders op X naast neonazistische content heeft 'gefabriceerd'. De organisatie heeft deze afbeeldingen volgens het socialemediabedrijf neergezet 'alsof ze waren wat typische X-gebruikers ervaren op het platform'. "Media Matters ontwierp zowel deze beelden als de daaruit voortvloeiende mediastrategie om adverteerders van het platform te verdrijven en X te vernietigen", aldus het platform.

"Media Matters heeft de algoritmes die de gebruikerservaring op X regelen, gemanipuleerd om beveiligingen te omzeilen en beelden te creëren van betaalde posts van X's grootste adverteerders naast racistische en opruiende inhoud, waardoor de valse indruk wordt gewekt dat deze koppelingen allesbehalve zijn wat ze in werkelijkheid zijn: gefabriceerd, anorganisch en buitengewoon zeldzaam", luidt de aanklacht.

Media Matters-voorzitter Angelo Carusone zei eerder in een verklaring tegen The Verge dat de organisatie haar werk doorzet. "Elon Musk heeft de afgelopen dagen doorgebracht met het uiten van ongegronde juridische bedreigingen, het verspreiden van bizarre samenzweringstheorieën en het online lanceren van gemene persoonlijke aanvallen tegen zijn vijanden." De non-profitorganisatie staat achter haar berichtgeving en 'kijkt ernaar uit om te winnen in de rechtszaal', voegt Carusone daaraan toe.