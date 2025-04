'X werkt aan drie nieuwe Premium-abonnementen voor hoeveelheid te tonen ads'

X zou zijn huidige Premium-abonnement willen opsplitsen in drie nieuwe abonnementsvormen: Basic, Standard en Plus. De drie tiers bepalen hoeveel advertenties de gebruiker te zien krijgt. Dat schrijft Bloomberg op basis van een bron die aanwezig was bij een videogesprek van X met schuldeisers.

Het is de bedoeling dat dit mensen overhaalt die de huidige Premium-dienst, van 8 dollar per maand, te duur vinden, schrijft Bloomberg. X zou hiermee zijn verlies aan advertentie-inkomsten willen compenseren. Ceo Linda Yaccarino zegt in het gesprek naar verluidt dat adverteerders weliswaar terugkeren naar het platform, maar dat ze minder uitgeven. Het bedrijf zou, onder meer door deze abonnementen, in de tweede helft van 2024 een positieve cashflow willen bereiken, waarbij ook de schulden zijn meegerekend.

Hoewel de prijzen niet bekend zijn gemaakt, heeft X-gebruiker Aaronp613 wel al referenties naar de drie abonnementsvormen gevonden in de code van de iPhone-app van het voormalige Twitter. Daaruit blijkt dat bij de Basic-versie de normale hoeveelheid advertenties getoond worden. Het is niet duidelijk of dat betekent dat iedere gebruiker verplicht lid moet worden van de Basic-tier, en of die tier dan ook geld gaat kosten. Wel zei Elon Musk vorige maand dat hij iedere gebruiker een 'klein, maandelijks bedrag' wilde laten betalen om van de vele bots op het platform af te komen. Bij het Standard-abonnement krijgen gebruikers de helft minder advertenties, net zoals bij de huidige Premium-dienst. Bij Plus is het de bedoeling dat gebruikers helemaal geen advertenties meer te zien krijgen. Die tier wordt vermoedelijk duurder dan 8 dollar. Het is onbekend of en wanneer deze abonnementsvormen worden uitgebracht.