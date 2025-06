X komt met instelling voor adverteerders om controversiële content te filteren

X introduceert een 'sensitivity'-instelling waarmee adverteerders controle krijgen over het soort content waarbij hun reclame getoond wordt. Adverteerders kunnen binnenkort kiezen uit een conservatieve en gematigde filter. De functie wordt in de komende weken uitgebracht.

Met de reguliere filter worden advertenties niet getoond in de buurt van posts met 'doelgerichte hate speech, expliciete seksuele content, gruwelijke of bloederige beelden en uitvoerig schelden', zo blijkt uit een blogpost. Kiezen adverteerders voor de conservatieve filter, dan worden daarnaast posts met alle vormen van seksuele content, onzedelijkheid, spam en drugs vermeden. Later moet er ook nog een 'relaxed'-filter komen waarbij alleen posts met doelgerichte hate speech en expliciete seksuele content vermeden worden.

Het voormalige Twitter maakt niet bekend hoeveel posts er exact tussen een dergelijke advertentie en gefilterde content moeten zitten. Wel zegt X dat er machinelearning gebruikt wordt om advertenties minder nabij de door de Sensitivity-instelling afgebakende content te plaatsen.

In het verlengde daarvan kondigt X de Enhanced Blocklist aan, een lijst waarop 'onveilige trefwoorden' staan. Reclames van adverteerders komen automatisch niet in de buurt van posts te staan waarin deze trefwoorden staan. Dit geldt alleen voor posts die in de gepersonaliseerde tijdlijn van een gebruiker verschijnen, onder de tabbladen For You en Following.

De nieuwe advertentiefuncties van X zijn bedoeld om adverteerders aan te trekken. In juli bevestigde eigenaar Elon Musk berichten over de sterk afgenomen advertentie-inkomsten van het toenmalige Twitter; het platform zou ruim de helft minder verdienen aan advertenties. Adverteerders zouden het sociale medium niet meer adverteerdervriendelijk vinden. Dit werd veroorzaakt door de minder strikte contentregels op het platform na de overname door Musk. Hij versoepelde na de overname praktisch alle regels omtrent posts, waardoor er mogelijk meer expliciete en anderzijds adverteerderonvriendelijke content op het platform verscheen.