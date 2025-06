'X vertraagde links naar Facebook, Bluesky, Reuters en The New York Times'

Het voormalige Twitter vertraagde links naar sommige sites met ongeveer vijf seconden. Bepaalde nieuwsmedia en concurrerende sociale media laadden daarom trager. Inmiddels laden de sites weer als normaal.

X' linkverkleiner t.co vertraagde het laden van bepaalde sites met ongeveer vijf seconden, schrijft The Washington Post. Deze vertraging was consistent en vond alleen plaats bij specifieke websites. Het lijkt daardoor om een bewuste actie te gaan. Onder meer Facebook, Instagram, Bluesky, Substack, Reuters en The New York Times werden door de vertraging getroffen. Het is niet duidelijk hoe lang deze vertraging actief was; een Hacker News-gebruiker zegt deze vertraging op 4 augustus voor het eerst te hebben opgemerkt.

Enkele uren na publicatie van het artikel van The Washington Post zijn in ieder geval een deel van de vertragingen weer teruggedraaid, schrijft het medium. Het is niet bekend of alle sites nu weer als normaal werken. X heeft niet gereageerd op het voorval. The Washington Post merkt op dat X-eigenaar Elon Musk zich in het verleden kritisch heeft uitgelaten over de getroffen sites. Door de links te vertragen, zou een deel van de klikkers af kunnen haken waardoor een site minder bezoekers trekt.