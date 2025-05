X-alternatief Bluesky vereist niet langer uitnodiging voor nieuw account

Mensen die een account willen maken op X-alternatief Bluesky, hebben hier niet langer een uitnodigingscode voor nodig. Daarnaast zegt het bedrijf nu drie miljoen gebruikers te hebben en te werken aan nieuwe moderatie-instellingen.

Door het wegvallen van de uitnodigingscodes kunnen mensen eenvoudiger een Bluesky-account aanmaken. Bij de aankondiging van het stoppen met die uitnodigingen, meldt Bluesky 'binnenkort' met moderatielabels te komen. Zo kunnen organisaties of mensen posts labelen. Gebruikers kunnen zich weer abonneren op die labels, waarna de gebruikers posts met die labels zien. Bluesky geeft het voorbeeld van een organisatie die controleert of posts desinformatie bevatten, of organisaties die rekening houden met bepaalde culturele waarden.

Verder wil het platform deze maand het AT Protocol achter Bluesky verder openstellen. Tegen The Verge legt het platform uit dat andere organisaties straks zelf Bluesky-servers kunnen starten met hun eigen regels. Deze stap valt binnen de decentrale plannen van het platform. Bluesky werd in 2019 opgericht binnen het toenmalige Twitter en werd in 2021 afgesplitst. Voormalig Twitter-oprichter Jack Dorsey is betrokken bij Bluesky. Vorig jaar maart verscheen een iOS-app, een maand later kwam een Android-app uit.