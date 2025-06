Socialemediaplatform Bluesky heeft tien miljoen gebruikers

Het socialemediaplatform Bluesky heeft de mijlpaal van tien miljoen gebruikers bereikt. Het is niet duidelijk hoeveel gebruikers daarvan maandelijks actief zijn. Eerder deze maand werd bekend dat Bluesky in drie dagen tijd een miljoen nieuwe leden had aangetrokken.

Bluesky heeft het nieuws gedeeld via een post op zijn eigen platform. De organisatie kondigt de gebeurtenis ook aan in het Portugees. Dat kan wijzen op een recent toegenomen aantal Braziliaanse gebruikers. Het platform liet begin september weten dat er binnen enkele dagen een miljoen nieuwe gebruikers bij waren gekomen, waaronder heel wat Braziliaanse internetgebruikers. Deze toename werd waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat het Braziliaanse hooggerechtshof eind augustus de toegang tot socialemediaplatform X had geblokkeerd, omdat X er niet in was geslaagd tijdig een juridische vertegenwoordiger in het land aan te stellen.

Bluesky werd in 2019 opgericht door onder meer Jack Dorsey, een van de oprichters van Twitter. Het platform was in eerste instantie een afdeling van Twitter en had de taak om een gedecentraliseerde standaard voor sociale media te ontwikkelen. Sinds begin 2022 is Bluesky een losstaand platform. In juli 2023 behaalde het platform voor het eerst een miljoen gebruikers en vier maanden later werd het aantal van twee miljoen gebruikers bereikt. Begin september kon het platform naar verluidt op 6,6 miljoen gebruikers rekenen.