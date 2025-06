Aantal EV's in België stijgt in een jaar met 83,2 procent

Het aantal elektrische auto's in België is in één jaar met 83,2 procent gestegen. Dat zegt Statbel. Er zouden op 1 augustus 2024 254.240 EV’s in België zijn geregistreerd, terwijl dat aantal vorig jaar op 138.749 lag. Er zijn dit jaar ook 32,1 procent meer hybridewagens ingeschreven.

Het Belgische statistiekbureau schrijft in een persbericht dat elektrische auto's steeds populairder worden, maar merkt op dat 82 procent van de EV’s, ofwel 208.542 voertuigen, op naam van een vennootschap is geregistreerd. Ongeveer 17,8 procent van de elektrische voertuigen, ofwel 45.348 exemplaren, staat op naam van een particulier. Bij 350 voertuigen is het type eigenaar niet bekend.

Er waren op 1 augustus 2024 ongeveer 710.687 hybride auto's in België geregistreerd. Dat is 32,1 procent meer dan op dezelfde datum in 2023. Dat jaar waren er 537.817 hybride wagens ingeschreven. Volgens Statbel is dit type auto's goed voor 11,7 procent van het volledige wagenpark in het land. Ongeveer 55,6 procent van de hybride auto's staat op naam van een vennootschap, terwijl ongeveer 44,1 procent eigendom is van Belgische particulieren.

Wat het aantal ingeschreven voertuigen op LNG betreft merkt Statbel een stijging van 11,8 procent op tegenover 2023. Er zouden dit jaar al ongeveer 22.768 LNG-voertuigen zijn ingeschreven. Uit de cijfers blijkt dat er in 2024 ongeveer 3.132.607 benzineauto's zijn ingeschreven, tegenover 1.934.307 miljoen auto's met een dieselmotor. Statbel zegt dat er in 2024 12,1 procent minder dieselauto's zijn ingeschreven dan in 2023. Het aantal ingeschreven benzineauto's is in 2024 dan weer met 1,2 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het totale aantal ingeschreven auto's in België steeg in 2024 met ongeveer 1 procent, naar 6.089.564 voertuigen. Statbel vergelijkt het aantal ingeschreven voertuigen van de voorbije jaren telkens op 1 augustus.