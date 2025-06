College van Antwerpen wil mobiele laadpalen mogelijk maken in stad

Het college van Antwerpen wil dat bedrijven mobiele laadpalen mogen gebruiken om elektrische auto's op te kunnen laden op het openbare domein. Zo wil het college 'een wildgroei van laadpalen' voorkomen. Start-up UZE wil later dit jaar mobiele laadpalen aanbieden in de stad.

Door de collegebeslissing mogen aanbieders auto's opladen als ze bijvoorbeeld op straat geparkeerd staan. Het was al mogelijk om auto's op privaat domein op te laden met een mobiele laadpaal. De gemeenteraad moet de collegebeslissing nog goedkeuren. Het college wil dat de maatregel per 1 april ingaat. "Wat we liever niet zien, is een wildgroei van laadpalen, en om die reden omarmen we deze nieuwe manier van laden", zegt Koen Kennis, schepen voor Mobiliteit van het Antwerpse gemeentecollege.

De Antwerpse start-up UZE zegt tegen VRT later dit jaar het nieuwe beleid te willen toepassen. UZE gebruikt elektrische karren met accu's om auto's op te laden. Hierbij wordt DC-laden gebruikt. Vorig jaar mei maakte het bedrijf bekend hiermee elektrische deelauto's te willen opladen. Later dit jaar wil het bedrijf uitbreiden naar particulieren, met een testfase van honderden mensen. In het najaar hoopt het bedrijf de laadmogelijkheid uit te breiden naar iedereen in Antwerpen.

Het idee is dat particulieren hun auto parkeren op bijvoorbeeld een parkeerplaats en met de UZE-app een mobiele laadpaal bestellen. De UZE-laadpaal gaat dan naar de auto en laadt deze op. Een laadsessie van 40 minuten zou ongeveer 30 euro kosten, waarbij het niet duidelijk is om hoeveel kWh het gaat. UZE zegt wel duurder te zijn dan snelladen langs de snelweg.