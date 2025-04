Laadpaalbedrijf Electra komt naar Nederland, wil 100 snellaadlocaties in 2030

Het Europese snellaadbedrijf Electra gaat snelladers plaatsen in Nederland. Het bedrijf wil in 2030 100 locaties hebben met in totaal 600 laadpunten. Electra is al actief in acht Europese landen, waaronder België. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 4000 snellaadpunten.

Electra wil later dit jaar het eerste snellaadstation openen. Waar en wanneer wil het bedrijf nog niet zeggen. Het sluit niet uit dit jaar verscheidene locaties te openen, maar geeft aan de eerste jaren voornamelijk nog te zoeken naar nieuwe locaties en het tekenen van huurovereenkomsten. Electra verwacht in de laatste drie jaar van dit decennium de meeste van de 600 snellaadpunten te openen.

De snelladers van het bedrijf komen vooral in stedelijke of rond stedelijke gebieden. "Wij willen graag locaties met veel voorzieningen", zegt Louis-Charles Mosseray, algemeen directeur van Electra Nederland. Daarmee doelt Mosseray op locaties vlak bij bijvoorbeeld supermarkten of horeca. "Het laden van een auto gaat steeds sneller, maar is nog niet in twee minuten klaar. Wij willen daarom dat onze klanten tijdens het laden iets te doen hebben, kunnen eten en drinken."

Het vermogen van de snellader is ook afhankelijk van de locatie. Bij locaties dicht bij snelwegen verwacht Mosseray eerder 400kW-snelladers te plaatsen dan bij supermarkten, waar klanten langer bezig zijn met winkelen en dus een 200kW-snellader ook voldoet. Het bedrijf plaatst snelladers met vermogens van 200, 300 en 400kW, waarbij elke snellader twee laadpunten heeft. Het vermogen van de snellader wordt dan verdeeld over de twee laadpunten, waardoor bij een 400kW-lader twee auto's met 200kW kunnen laden, of een met 300kW en de andere met 100kW.

Behalve van de locatie van de snellader hangt het vermogen ook af van de bevolkingsdichtheid en de hoeveelheid auto's in de omgeving. Daarnaast kan eventuele netcongestie tot gevolg hebben dat er tijdelijk langzamere laders worden geplaatst. Electra zegt ook bufferaccu's te gaan gebruiken om bij locaties met netcongestie alsnog snellere laders te kunnen plaatsen.

Electra koopt de laders in, voornamelijk bij het Italiaanse bedrijf alpitronic. De backend is wel zelfontwikkeld. Het bedrijf biedt een app aan waarmee klanten snelladers tot dertig minuten van tevoren kunnen reserveren. Daarnaast ondersteunt Electra AutoCharge, waardoor gebruikers tijdens het laden geen laadpas nodig hebben, maar waarbij de laadpaal de auto herkent en weet welke aanbieder de klant gebruikt. Hiervoor moeten gebruiker wel eerst hun laadpas koppelen in de Electra-app. Laden zal bij Electra 65 cent per kWh kosten, net als in België. Het bedrijf biedt op dit moment geen abonnementen voor particulieren aan.

Op dit moment zijn er in Nederland 4009 DC-snellaadpunten, meldt een informatiecentrum van de Europese Unie, tegenover 145.016 AC-laadpunten. Mosseray denkt dat er ruimte is op de DC-markt, omdat snellaadpunten in Nederland vaak langs de snelweg staan. "In stedelijke gebieden is er nog genoeg plek voor ons. Zeker als je kijkt naar wie nu een elektrische auto heeft in Nederland. Dat zijn vaak mensen die thuis en op kantoor kunnen laden. Heel veel Nederlanders kunnen dat niet, omdat ze bijvoorbeeld in een appartement wonen en geen eigen parkeerplek hebben. Ook die moeten straks een elektrische auto kopen en kunnen dan minder makkelijk AC-traagladen. Wij denken daarom dat DC-snelladen dan meer nodig zal zijn."

Volgens de huidige planning heeft Electra in 2030 minder laadlocaties in Nederland dan in België en Luxemburg. In die twee landen samen wil het bedrijf dan namelijk 250 laadlocaties hebben. Dat is deels omdat Electra daar eerder is begonnen met het aanleggen van laadlocaties, maar ook omdat Electra er meer kansen ziet. "Maar als blijkt dat er in Nederland toch meer vraag is, dan zullen we ook in Nederland meer snelladers plaatsen."

Electra is op dit moment actief in België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Luxemburg, Italië en Spanje. In totaal heeft het bedrijf ruim duizend laadpunten, waar maandelijks bijna honderdduizend laadsessies plaatsvinden. In België heeft het bedrijf alleen snelladers; in andere landen biedt het bedrijf ook AC-locaties aan. De locaties bevinden zich vooral in stedelijke gebieden bij supermarkten, horeca of openbare parkeerplaatsen.

Het Nederlandse pensioenfonds PGGM is de grootste aandeelhouder in Electra. Het laadpaalbedrijf heeft de afgelopen drie jaar ruim 600 miljoen euro aan investeringen opgehaald. In België en Luxemburg zijn er in anderhalf jaar tijd 37 snellaadlocaties met ruim 200 snelladers bijgekomen. In België werkt Electra onder meer samen met supermarktketen Delhaize.