Google Maps gebruikt AI om gemakkelijker EV-oplaadpunten te vinden

Google Maps krijgt nieuwe features voor gebruikers van elektrische voertuigen. Het wordt mogelijk om specifieke informatie te vinden over de locatie van opladers en om oplaadpauzes te plannen in een reis.

Google Maps krijgt in de komende maanden door AI gemaakte samenvattingen die de specifieke locatie van een oplader beschrijft. Gebruikers zien bijvoorbeeld een beschrijving als: "Ga de ondergrondse parkeerplaats in en volg de bordjes richting de uitgang. Ga vlak voor de uitgang rechtsaf." De informatie daarvoor wordt uit recensies van gebruikers gehaald, zegt Google in een blog. Wie een recensie achterlaat, kan ook om meer details worden gevraagd, bijvoorbeeld over wat voor soort stekker er gebruikt is en hoe lang iemand moest wachten tot de oplader beschikbaar werd. Op die manier moet de gegeven beschrijving voor toekomstige gebruikers accurater worden.

Gebruikers met een native versie van Google Maps ingebouwd in hun auto, kunnen binnenkort tijdens het rijden ook zien waar de dichtstbijzijnde oplader is. Die informatie wordt automatisch op de kaart getoond als de accu leeg raakt. Auto's met Google Maps ingebouwd krijgen daarnaast meer opties voor het plannen van een reis. Als die reis meerdere stops bevat, geeft Maps suggesties voor de beste laadstations onderweg. Het was al mogelijk om dit soort suggesties te zien bij het plannen van een reis zonder stops onderweg.

Tot slot krijgt de reissectie van Google Search een speciaal filter voor elektrische auto's. Daarmee kunnen gebruikers hotels zoeken die een oplaadstation voor elektrische auto's op locatie hebben.