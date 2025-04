Kabinet NL zet streep door verlenging subsidie tweedehands elektrische auto's

Vanaf 2025 vervalt in Nederland de subsidie voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota van het demissionaire kabinet. Vorig jaar werd aangekondigd dat de subsidie verlengd zou worden tot en met 2029. Die verlenging gaat niet meer door.

In de Voorjaarsnota die maandag gepubliceerd is, schrijft het demissionaire kabinet dat er voor de aanschafsubsidie voor tweedehands elektrische personenauto's, ook wel bekend als de SEPP, in totaal 528 miljoen euro gereserveerd was voor 2025 tot en met 2029. De verlenging werd vorig jaar aangekondigd, maar is nu alsnog van de baan. Gebruikers hebben tot 27 december 2024 de mogelijkheid om de subsidie aan te vragen. Op dit moment is iets meer dan de helft van het jaarbudget verleend.

Dat de subsidie vanaf volgend jaar vervalt, zou veroorzaakt worden door de invoering van de nieuwe tariefkorting voor de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto's. EV-rijders hoeven momenteel nog geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Volgens de nieuwe plannen hoeft dit pas vanaf 2026 in plaats van 2025. In 2026 krijgen emissievrije personenauto's 40 procent korting op de motorrijtuigenbelasting. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat eigenaren van EV's meer motorrijtuigenbelasting moeten betalen dan vergelijkbare benzineauto's. De motorrijtuigenbelasting is gebaseerd op het gewicht van het voertuig. EV's zijn doorgaans zwaarder vanwege de accu. Het kortingspercentage loopt ieder jaar af tot de korting in 2030 uiteindelijk volledig verdwijnt.