Xiaomi begint in China deze maand met verkoop en levering van elektrische auto's

Xiaomi levert vanaf eind maart zijn eerste elektrische auto's in China. De SU7 wordt het debuutmodel. Dit is de eerste sedan van het bedrijf, die eind vorig jaar werd onthuld. De prijs van de auto is nog niet bekend.

Xiaomi zei dinsdag op het Chinese socialemediaplatform Weibo dat de SU7 in 59 verschillende winkels in 29 steden in China besteld kan worden. Op 28 maart vindt een lanceringsevenement plaats. Dan maakt het bedrijf bekend hoeveel de auto kost. De SU7 is de eerste elektrische auto van de elektronicafabrikant.

De SU7 komt in twee versies uit: de SU7 en de SU7 Max. De SU7 krijgt achterwielaandrijving en een 73,6kWh-accu die volgens de Chinese CLTC-norm een actieradius van 668 kilometer moet opleveren. De CLTC-norm is meestal optimistischer over het rijbereik dan de Europese WLTP-norm. De SU7 Max heeft vierwielaandrijving, een 101kWh-accu en kan snel opladen tot 220km in 5 minuten of 510km in 15 minuten.

Beide modellen hebben dezelfde afmetingen. Ze worden geleverd met een HyperOS-besturingssysteem, aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 8295-soc, en ondersteunen Android Auto en Apple CarPlay. Nvidia Drive Orin-processors worden gebruikt voor autonome functies. De SU7 krijgt er één en de SU7 Max twee. Eind 2024 plant Xiaomi autonome autotests in meer dan honderd Chinese steden.

Xiaomi is van plan om een van de vijf grootste automakers ter wereld te worden. Dat zei ceo Lei Jun toen de SU7 in december bekend werd gemaakt. Het bedrijf investeert de komende tien jaar 10 miljard dollar in de productie van auto’s. Xiaomi hoopt klanten te overtuigen met de compatibiliteit van het besturingssysteem van de auto met telefoons en andere apparaten.

Xiaomi kondigde in 2021 voor het eerst aan dat het de automarkt wil betreden. Eind 2023 toonde het voor het eerst de SU7. Het is nog niet bekend of de auto naar Europa komt.