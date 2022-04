Xiaomi gaat elektrische auto's maken

De Chinese elektronicafabrikant Xiaomi heeft aangekondigd elektrische auto's te gaan maken. De fabrikant stopt 1,3 miljard euro in een dochterbedrijf om te beginnen met het ontwikkelen van de auto's en wil de komende tien jaar nog veel meer investeren.

Xiaomi wil 'slimme elektrische voertuigen' gaan maken met een daarvoor opgericht dochterbedrijf, zo laat Xiaomi weten aan investeerders. Ceo Lei Jun zal ook gaan functioneren als directeur van het nieuwe dochterbedrijf. Het is nog onbekend hoe het bedrijf zal heten en verdere details zijn niet bekendgemaakt.

Er gingen afgelopen maanden al geruchten over de stap; Xiaomi reageerde daarop door te claimen dat het de automarkt met interesse volgt. Het meest recente gerucht vermeldde dat Xiaomi zou willen samenwerken met de Chinese autofabrikant Great Wall. Het zelfstandig ontwikkelen en fabriceren van een auto kost veel tijd en geld. Onder meer Apple zou daarom ook op zoek zijn naar een autofabrikant die de auto's daadwerkelijk kan produceren. Ook Sony en Huawei zouden interesse hebben in de markt voor elektrische auto's. Sony toonde al eens een prototype en Huawei zou de ontwikkeling van auto's overwegen.

Xiaomi is het meest bekend van smartphones en fitnesstrackers, maar produceert ook onder meer elektrische scooters. Het gerucht vermeldde dat de eerste auto over twee jaar zou moeten uitkomen, maar Xiaomi zegt daar zelf in het statement niets over. Xiaomi investeert in eerste instantie omgerekend rond 1,3 miljard euro in het project, in de loop van de komende tien jaar zou dat in totaal 8,5 miljard euro worden.