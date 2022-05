Audi toont concept van A6 e-tron met bereik van 'meer dan 700km'

Audi toont een concept van zijn A6 e-tron. De elektrische auto wordt gebouwd op het samen met Porsche ontwikkelde PPE-platform, met een 800V-laadsysteem. Het conceptmodel heeft meerdere ledprojectors. Een productieversie komt eind 2022 uit.

Audi noemt de A6 e-tron-conceptversie een studiemodel van meerdere modellen die gebaseerd zullen zijn op het Premium Platform Electric. Dat PPE-platform is in samenwerking met Porsche ontwikkeld en zal gebruikt worden voor meerdere modellen, waaronder suv's, crossovers en sportbacks.

De conceptversie van de Audi A6 e-tron heeft afmetingen van 4,96x1,96x1,44 meter. Die afmetingen zijn volgens de autofabrikant gelijk aan die van een traditionele A6, maar het gaat om een volledig nieuw aerodynamisch ontwerp, met een C w -waarde van 0,22.

De A6 e-tron heeft een 100kWh-accupakket met twee elektromotoren, goed voor een vermogen van 350kW en een koppel van maximaal 800Nm. Het PPE-platform gebruikt een 800V-laadsysteem, wat laden met 270kW mogelijk maakt. Volgens Audi is de accu daarmee in 25 minuten van 5 naar 80 procent te laden. Met 10 minuten laden zou 300km aan actieradius 'bijgetankt' kunnen worden.

Afhankelijk van de gekozen uitvoering, krijgt de A6 e-tron een bereik van 700km volgens de wltp-norm, claimt Audi. De snelste uitvoering doet vier seconden over de sprint van stilstand tot honderd kilometer per uur en het basismodel doet daar zeven seconden over. Verdere details over uitvoeringen heeft Audi niet bekendgemaakt, het getoonde model is immers een concept en geen productiemodel.

Het PPE-platform heeft een accu tussen de assen, en de grootte van het accupakket en de wielbasis is flexibel. Het platform kan voorzien worden van een elektromotor op iedere as voor vierwielaandrijving. Audi noemt dat electric quattro. Het eerste productiemodel op basis van het PPE-platform moet eind 2022 verschijnen. De auto's zullen zowel in China als Europa geproduceerd worden en komen wereldwijd uit.

Ledprojectors

Het conceptmodel heeft digital matrix-lampen met led- en oledtechnologie en die kunnen ook gebruikt worden voor projectie. Zo stelt Audi dat de koplampen een resolutie hebben die hoog genoeg is om games te projecteren op een muur. Een smartphone kan dan gebruikt worden als controller. Wat de resolutie precies is, meldt de fabrikant niet.

Ook aan de zijkanten zitten ledprojectors, die zorgen voor 'dynamische lichteffechten' bij het in- en uitstappen, bijvoorbeeld door passagiers te verwelkomen met een tekst. ook kunnen deze projectors gebruikt worden om fietsers te waarschuwen dat het portier geopend wordt. De oledachterlichtstrip maakt volgens Audi het instellen van 3d-lichteffecten mogelijk. In hoeverre dergelijke features naar een productiemodel komen, is nog maar de vraag. Audi toont de A6 e-tron concept deze week op de autobeurs in Shanghai.